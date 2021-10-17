近年来，随着直播行业的发展，催生了一大批主播，尤其是各大直播平台中，都能够看到她们的身影。而主播二妹就是这大军中的其中一份子。二妹的文化水平虽然不高，但是在加入小娜娜的主播团队后，似乎一直有不错的发展，小娜娜非常看好这个徒弟，日常的带货技巧也都倾囊相授，这也是让二妹颇为感激。

不过，近日传出二妹因车祸离世的消息，不少网友听说后，都顿时觉得太过突然，而且二妹年纪轻轻，家中还有一个没长大的孩子，所以引来无数唏嘘声。

据悉，二妹离世的消息是小娜娜团队发布的，而小娜娜本人也证实了这件事，在难过的同时，她也不忘发文悼念对方。在小娜娜眼中，二妹是个很称职的主播，同时生活中也是个好妈妈，不过斯人已逝，作为生者她唯有用自己的能力来帮助对方。

其实相信不少网友知道二妹，都是因为两年前的那件事，当时做主播的她接受了某女子的打赏，前前后后差不多有五十万，这在普通人看来一定不是个小数目。当然，这笔打赏不是一次性刷给二妹的，而是日常一点点地累积，一开始只是十几块，后来几十几百地出去，前后差不多半年的时候，就有五十万左右。

当该女子的家人知道后，就慌乱了，这笔钱对于他们一家人来讲就是救命钱，所以他们也是通过媒体的渠道希望能够二妹将钱返还，不过据可靠消息指出，二妹不仅能没有这么做，反而将他们拉黑了。

由于该女子一家生活得并不富裕，家里的老父亲不但有心脏病，还有糖尿病，而哥哥也有心脏病，下面还有个患有尿毒症的弟弟，需要定期做透析，如今这笔钱不见了，他们自然不知道如何是好。

后来碍于媒体的压力，二妹有专门现身说整件事，从她口中得知，初期她也是极力劝阻该女子不要刷这么巨额的礼物，可是对方并不听，之后听说了他们一家人的情况后，二妹又退还了他们一万多元，剩下的二十几万她也是想要通过捐助的方式返还给这名女子。

因为直播平台是需要分账的，所以五十多万到了二妹的手中也就只有二十五万，这样看来，她打算把钱全数退还，至于拉黑一事，是因为事发后二妹一直受到该女子哥哥的恐吓，所以才有此举动。

如今事件也得到平息，二妹也永远地离开了大家，希望此事就告一段落，同时也愿二妹在天堂安息。