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盘点不惧白发优雅老去的八大女星，个个活得很精彩！

(2021-10-17 10:59:35)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

变老是自然的生理现象，生而为人都会面临这个现实问题，不过有些人能够接受，有些则难以接受真实的自己，在娱乐圈这样的女星更是大有人在。在这样的情况下，有人就会选择通过医美来帮助自己，有些女星则是选择优雅地老去。下面就为大家盘点不畏惧白发优雅老去的八大女星，个个都活得精彩自在。

盘点不惧白发优雅老去的八大女星，个个活得很精彩！

1、叶倩文

叶倩文在香港乐坛有很高的地位，近日参加好友聚会的她顶着一头白发现身，引来不少网友的关注。其实早在七月生日的时候，叶倩文就将自己最真实的一面展现给大家，她脸上的从容确实没有几人能做到。为此，相信大家都为叶倩文优雅地老去而感到开心，因为现在的她似乎更自信。

盘点不惧白发优雅老去的八大女星，个个活得很精彩！

2刘雪华

曾经的“琼瑶女郎”刘雪华也是大众心中的女神，随着年华老去，现在的她在荧幕上会客串一些奶奶的角色，这对其而言并没有什么不同，因为她热爱演戏，看到她脸上从未惊现过美容针的痕迹，就知道刘雪华对衰老一事看得十分从容。

盘点不惧白发优雅老去的八大女星，个个活得很精彩！

3潘虹

潘虹活跃影视圈有些年头了，不过现如今她饰演的多数是妈妈角色，要知道想当年潘虹也是一朵金花，只不过随着岁月的流转，她呈现出老态，对此，她没有失望，反而从容地接受现实，这让人十分佩服。

盘点不惧白发优雅老去的八大女星，个个活得很精彩！

4赵雅芝

已经六十多岁的赵雅芝当年凭借《新白娘子传奇》一剧火遍了大江南北，如今的她也是活跃在演艺圈，不过看到她的状态，大家都十分惊讶，因为与其真实的年龄真的太不相符。向来注重健康的赵雅芝也从不借助医美来完善自己，反而她自己通过饮食得出不少心得。

盘点不惧白发优雅老去的八大女星，个个活得很精彩！

5林青霞

林青霞当年凭借《笑傲江湖》中的东方不败一角圈粉无数，如今超过半百的她虽然不再活跃演艺圈，但是每次亮相都会引来网友的注意。不可否认，现在的林青霞再也没有了当年的神仙颜值，可是她成熟知性的气质却越发动人，难怪粉丝痴迷。

盘点不惧白发优雅老去的八大女星，个个活得很精彩！

6邓婕

邓婕和张国立算是圈内的模范夫妻，两人向来恩爱。早年间，邓婕也是被观众誉为“最美王熙凤”，虽然如今年华老去，可是邓婕在观众心中依然是个美人，这几年邓婕也鲜少有作品问世，想来她更专注享受生活。

盘点不惧白发优雅老去的八大女星，个个活得很精彩！

7米雪

六十多岁的米雪曾是无线的当家花旦，如今还活跃在港剧里的她无非属于玩票性质，相信不少观众都能发现，米雪脸上的皱纹和颈纹都十分明显，可见岁月并没有优待她。对此，米雪十分从容，日常也是没少做运动，看来在她心中，美貌比起健康真的太不值得一提。

盘点不惧白发优雅老去的八大女星，个个活得很精彩！

8邱淑贞

岁月不败美人，这话用在邱淑贞身上虽然合适，但是也多少有些赞美的成分在，毕竟超过半百的她如今已经不能和多年前在王晶电影里意气风发的她相比，即使如此，女神依旧气定神闲，因为她知道皮囊只是一时的，而她带给观众的东西才是会亘古不变的。

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