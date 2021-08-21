正午阳光出品过《大江大河》、《都挺好》等精品剧，所以网上有“正午阳光出品，必属精品”这样的话。正午阳光出品的新剧《乔家的儿女》正在热播，这部家庭剧也吸引了很多观众的目光。《乔家的儿女》的演员阵容颇为强大，下面我们来盘点一下《乔家的儿女》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

1、宋祖儿

宋祖儿是童星出身的演员，她目前就读于北京电影学院。宋祖儿主演过《九州缥缈录》等影视剧，她这次在《乔家的儿女》中饰演乔四美。剧中四美是乔家最小的女儿，她就是乔家的小太阳。宋祖儿演的乔四美真的很漂亮呢。

2、毛晓彤

毛晓彤在《微微一笑很倾城》中和白宇演过情侣，但这次在《乔家的儿女》中两人演的却是兄妹。毛晓彤在《乔家的儿女》中演乔家的大女儿乔三丽，三丽性格温和，她从小就很懂事，懂事到让人心疼。

3、唐艺昕

张若昀的爱妻唐艺昕也有参演《乔家的儿女》，她在剧中演项南方。原著中项南方和男主角乔一成有感情戏，她出身好，性格好，工作能力也强。你觉得唐艺昕和白宇有cp感吗？从剧照看，唐艺昕演的项南方看上去蛮有气质的。

4、张佳宁

张佳宁毕业于中央戏剧学院表演系，近些年她的影视资源挺不错的，参演了《如懿传》、《燃烧》、《大江大河2》等影视剧。张佳宁在《乔家的儿女》中演常星宇，剧中常星宇和李佳航饰演的齐唯民是官配。

5、周放

周放曾在《山海情》中饰演杨明珍，在《大江大河》中饰演程开颜，她这次在《乔家的儿女》中演叶小朗。剧中叶小朗和乔一成也是有感情戏的。戏外周放已经结婚了，袁冰妍、谭松韵等明星曾为她送上新婚祝福。

6、孙安可

孙安可是一位95后美女，她曾在曾舜晞版《倚天屠龙记》中饰演杨不悔。孙安可还演过《烈火军校》、《梦回》等影视剧，她在《乔家的儿女》中演孙小茉。原著中孙小茉和二强相过亲，后来最终分手。

7、孙伊涵

孙伊涵曾在新面孔中国模特大赛总决赛中获得季军，她也由此进入演艺圈。孙伊涵曾在沈月版《流星花园》中饰演滕堂静，她这次在《乔家的儿女》中演文居岸，文居岸是一个内心倔强的姑娘。

8、朱珠

近两年朱珠参演了多部热播剧，《赘婿》、《叛逆者》等剧她都有参演。杨祐宁版《天龙八部》正在热播，朱珠在剧中饰演康敏。朱珠在《乔家的儿女》中演马素芹，剧中马素芹跟二强会有感情戏。