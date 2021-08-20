网上有过不少关于明星撕番位的报道，一些明星也曾深陷抢C位风波。为什么明星会抢C位？因为在很多人看来站在C位的人是最红的那个人。C位只有一个，有的明星曾因抢C位被骂。下面我们来盘点一下抢C位被吐槽的八大明星，看看都有谁？

1、李宇春

人红是非多，近日，李宇春也深陷疑似抢C位风波。原来在湖南台的818晚会海报中，本来奥运冠军许昕是在C位的，后来海报又换成了李宇春在C位。于是网上出现了李宇春疑似和奥运冠军争C位的报道。一些网友甚至吐槽不明白为什么李宇春总能压轴。

2、张韶涵

张韶涵2018年上了综艺节目《歌手2018》后就成功翻红了。张韶涵曾深陷芭莎慈善夜C位风波，2017年芭莎慈善夜晚会合演，张韶涵站在了C位，后来她被很多网友骂了，许多网友吐槽张韶涵抢C位，她的资历不应该站在那个位置。

3、彭于晏

网上曾有关于彭于晏抢李冰冰C位方面的报道，2018年微博电影之夜活动现场，彭于晏坐在了第一排，而据爆料，本来这个位置是李冰冰的。彭于晏工作室曾发声回应换座这件事，表示座位是临时调整的，彭于晏并不知情。

4、宋雨琦

宋雨琦和杨颖两位女星曾被曝疑似闹不和，宋雨琦还和《跑男》的导演姚译添传出了绯闻。网上曾有关于宋雨琦在节目上疑似抢杨颖C位的报道。宋雨琦虽然年轻，但是资源不错，感觉蓝台还是蛮照顾她的。

5、张天爱

张天爱人美身材好，不过她身上也有槽点，比如疑似几次改年龄等等。网上也有关于张天爱疑似抢C位的报道。张天爱曾回应抢C位争议，她霸气回应说主演不站中间站哪里？

6、苏红

娱乐圈多位明星曾参加袁弘和张歆艺的婚礼，苏红曾发出她在婚礼现场和吴奇隆、彭于晏两位男星的合照，照片中她站在两位帅哥中间，笑得很甜。但后来被曝出其实刘诗诗也有合影，但是苏红把她从照片中裁掉了。

7、郑爽

前任的各种爆料让郑爽人设坍塌。郑爽也曾被嘲有心机，在电影《悟空传》的发布会上抢倪妮的C位。一些网友看了现场图后觉得倪妮当时的表情挺值得细品的，估计倪妮当时很无语，很无奈吧！不过如今郑爽糊了，她也为自己的任性付出了代价。

8、杨幂

杨幂的话题度很高，近些年她在事业上也是投入了很多时间和精力。人红如杨幂也曾深陷疑似抢C位风波。据报道，杨幂在某次合照的时候用身体倾斜的方式抢进了C位。一些网友吐槽说感觉杨幂深谙抢镜方式啊！