最近娱乐圈的是是非非实在是有点多啊，从8月8日晚到今天关于歌手霍尊的恋情瓜还没有剧终，起因是他的绯闻女友陈露在微博上晒出两人的亲密合照疑似单方面官宣，在女主角没等来霍尊的任何回应后便选择发长文指责霍尊在九年的爱情长跑中对她不忠，自此两人之间的爱恨情仇的大戏就此拉开。

8月10日在霍尊身陷恋情丑闻后一直都沉默不发声，他的好友田汩站出来力挺霍尊，当时本来以为事情反转了，却没想到田汩自己也是黑料满满，而火风是霍尊的父亲也表示相信儿子。于是在8月12日陈露再发长文并晒出多张聊天截图，曝光霍尊在与自己谈恋爱的时候还多次约会其他女生。

霍尊的真面目被揭开，原本计划参加的多个综艺，《披荆斩棘的哥哥》、《拳力以赴的我们》也都表示霍尊暂停录制，并下线了有关霍尊的一些视频。霍尊的演艺事业全面暂停，在8月14日晚上，霍尊工作室表示霍尊退出娱乐圈，告别演艺工作，并且向粉丝和家人道歉。

霍尊风波从发生到以退出娱乐圈结束一切闹剧，用时不过一周时间，本以为霍尊是板上钉钉的“渣男”，没想到事情发展到现在，还有内情，甚至有关霍尊的舆论居然反转了。

8月19日晚，霍尊的好友陈岚再次曝光聊天记录，这份聊天记录就是当初陈露向大家所展示的，其中有一段是吐槽女友“我是极端主义，女人就该有女人的样子”。因为这段话，霍尊遭受了巨大的舆论压力，被大家讽刺是大男子主义，有家暴倾向，不尊重女性等。

然而陈岚所提供的聊天记录中，却出现了不一样的内容，原来霍尊所说的这段话后面还有两句：”这么看我家露露真的太可爱了，我要好好爱她！“根据陈岚表示这段话有前因后果，并非霍尊故意嚼舌根，而是有人在群里丢了一条关于“老婆逼老公跪在地上，死命扇他耳光。”的新闻，才引起群里众多人的热议。

之后也陆续有霍尊的朋友出来发声，一位名为梁凡的唱作人在8月19日发布了长文为霍尊说话。对于霍尊如今的境地，梁凡表示心疼，同时也心疼霍尊的家里人，还在动态中表示霍尊非常善良真诚，有家教，不明白同样有家教的陈露为何黑化？

还有一位自称是霍尊6年好友的名为“梦野”的网友也发了一篇长文，文中指出他是通过梁凡认识的霍尊，后来他的妹夫患上癌症，家里比较穷，霍尊知道情况之后，不仅自己转了5000元给他，霍尊妈妈也委托霍尊转了5000元。

无独有偶，同样也是8月19日晚上，霍尊的另一个朋友郑毅也通过社交平台发长文诉说两人的故事，郑毅表示其实两人分手的事情自己早就知道，事情还要回溯到去年10月份，当时霍尊与他一起聚餐，期间霍尊喝了不少酒，在回家的路上，霍尊号啕大哭，并向好友郑毅说明了两人分手的经过，称是陈露一直要和霍尊分手，霍尊十分伤心。

还有就是霍尊在他们私人聊天群中的聊天记录说“女人就该有女人的样子，要是这个样子，我打死她”。这个“打女人的言论”并非霍尊的本意，而是陈露没将群聊内容的事实公布出来，因此造成众人的误解。

说实话关于霍尊的瓜网友也吃累了，已经长达半个月了，当事人双方各持一词，好不容易正主不参与到事情中来，以为事情告一段落了，结果双方的好友纷纷站出来互撕，不得不感叹一句贵圈真乱啊，而从网友们的评论来看，似乎对霍尊的这次洗白并不看好，依旧是各自冷嘲热讽。