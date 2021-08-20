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揭秘《扫黑风暴》孙兴扮演者吴晓亮的成名经历

(2021-08-20 10:23:11)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近《扫黑风暴》正在热播，很多网友表示这部剧让人上头，关于这部剧的热搜也很多。孙红雷、刘奕君、张艺兴等人的表演都很出彩，此外一些配角的表演同样让人入戏。剧中的反派人物孙兴就成了很多观众的噩梦。

揭秘《扫黑风暴》孙兴扮演者吴晓亮的成名经历

在最新的剧情预告中，孙兴和贺芸在停车场见面了，他还喊贺芸妈。孙兴和贺芸的母子关系印证了很多观众的猜想，那孙兴的爸爸是谁呢？《扫黑风暴》真的是让人上头啊！孙兴太坏了，徐家姐弟的死都跟他有关。

揭秘《扫黑风暴》孙兴扮演者吴晓亮的成名经历

吴晓亮把孙兴这个角色演活了，孙兴的坏是从骨子里散发出来的坏。剧中孙兴的笑容给人一种不寒而栗的感觉。一些观众用演技炸裂来形容吴晓亮的表演，由此可见观众对于吴晓亮演技的认可。但据孙红雷透露其实当初导演多次邀请才把吴晓亮请来演孙兴。

揭秘《扫黑风暴》孙兴扮演者吴晓亮的成名经历

1985年出生的吴晓亮也是一位宝藏男演员，他2004年开始进入演艺圈，演过《我是你儿子》、《第一次》等影视剧。吴晓亮曾在《长安十二时辰》中饰演曹破延，《送你一朵小花》中的吴亮也是他演的。也就是说他和易烊千玺有过两次合作。

揭秘《扫黑风暴》孙兴扮演者吴晓亮的成名经历

除了《扫黑风暴》外，吴晓亮也有参演正在热播的《古董局中局之掠宝清单》，他在剧中演的也是反派角色。吴晓亮也是一位剧抛脸男演员啊！他曾在香港国际电影节上获得最佳男演员奖。吴晓亮和雷佳音的关系挺好的。

揭秘《扫黑风暴》孙兴扮演者吴晓亮的成名经历

吴晓亮是一位低调的演员，《扫黑风暴》这部剧给他带去了更多关注度。吴晓亮结婚了吗？网上关于他的情感方面的报道并不多，或许吴晓亮还是希望大家多关注他的作品吧！吴晓亮36岁终于凭借《扫黑风暴》火了，希望未来他能演更多好看的影视剧。

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