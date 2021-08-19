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王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

(2021-08-19 17:02:59)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，有网友晒出偶遇王子文与男友吴永恩约会的照片，照片中两人穿着休闲，吴永恩手里拿着甜筒在吃，眼睛却紧紧盯着对面的女友，两人在餐厅吃同一块蛋糕，走路时亲密牵手十指紧扣，吴永恩还搂着王子文的腰上楼梯，很是甜蜜。原本两人可能是想秀恩爱的，结果却换来了网友们吐槽。

王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

王子文于1987年出生于四川成都，毕业于中央戏剧学院，凭借《欢乐颂》、《如果蜗牛有爱情》等剧获得超高人气。而她本人的感情史也是十分丰富的，不过她很少参加综艺，今年湖南卫视的一档恋爱综艺让她赚足了眼球还收获了一份爱情。

王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

在湖南卫视熟龄女性恋爱综艺《怦然再心动》节目中，王子文和吴永恩从初相识，再到深入约会直到最终确定恋爱关系，期间观众们是吃了一把又一把的狗粮。 而王子文和吴永恩的CP粉亲切的给他们取名为“吴子棋CP”。

王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

吴永恩家境殷实。普通人的赚钱速度虽然和明星没法比，但吴永恩从小移居海外，家族中有实体企业，现阶段生活上衣食无忧，未来也可以继承家业，两人的家境可以说是门当户对。

王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

节目中的其他女艺人的恋爱都没能成功，反而是王子文和吴永恩两人感情越来越好，两人之间的约会甜蜜氛围拉满，一起起名字、买衣服、见家长、钢琴吻，各种名场面不断，约会过程也像偶像剧一样美好。

王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

之后王子文在节目中自曝自己有一个7岁的儿子，但是否认自己已婚。随后被网友扒出孩子父亲可能是王朔，但是没有得到两位当事人的回应。吴永恩对此虽然有点惊讶，但是随后也表示没什么。

王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

正是因为吴永恩对王子文儿子存在的丝毫不介意，所以两人才能顺利牵手，节目结束后王子文也大方在微博官宣两人的恋情，经过几个月的相处王子文与吴永恩感情十分稳定，时常一同现身秀恩爱，偶尔还在社交平台上分享甜蜜合照，甚至此前就有媒体透露二人似乎已同居。

王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

多位网友曾在微博上爆料在上海、三亚等多地偶遇吴永恩和王子文的私密约会，随着CP粉渐渐增多，很多人开始对他们感情的真实性开始怀疑，很多网友担心“吴子棋CP”也是为了热度而假装营业。因为参加恋爱综艺对于明星来说只是代表一份工作，不少牵手成功的荧幕情侣，节目结束后立马官宣分手。

王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

王子文吴永恩秀恩爱上热搜，为何却被网友质疑是炒作？

而王子文和吴永恩这对“吴子棋CP”每次私密约会都能被网友拍到实在是很奇怪，偶尔的一两次被拍到约会可以理解，每次都被拍并且上热搜这就让网友怀疑这份恋爱的真实性了，而且很多网友都看腻了，纷纷吐槽两人是合体炒作，对此你怎么看？

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