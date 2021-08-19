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42岁佟大为又火了！这次不是因为角色，而是因为广告代言

(2021-08-19 13:59:17)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近些年，校外培训机构发展迅猛，相关上市公司市值暴涨，各种小型机构也如同雨后春笋，去年因为疫情学生需要在家上网课，很多线上网课机构也发展的相当不错，而随着近日“双减”政策的落地， 再加上疫情原因，很多教育机构纷纷破产跑路，家长们投诉无门转头将炮火对准教育机构代言人，首当其冲的就是佟大为，他这次又火了不过却不是因为角色，而是因为广告代言。

42岁佟大为又火了！这次不是因为角色，而是因为广告代言

佟大为一直在娱乐圈稳扎稳打，塑造的人物也大都以正面形象为主，他扮演的好爸爸形象更是深入人心。明星们在选择代言上一般都是十分谨慎的，因为选择中稍有不慎就会损失惨重，甚至会连累自己风评受损。佟大为在娱乐圈内的优良形象让家长们在潜意识里为他代言的教育机构信任有加，纷纷购买该平台课程。不过前几日，有网友爆料明星佟大为关悦夫妇所代言的阿卡索线上英语学习机构已经无法正常约课上课，机构疑似卷款跑路。

42岁佟大为又火了！这次不是因为角色，而是因为广告代言

网友们通过企查查APP查询到：阿卡索创建于2011年，是深圳市阿卡索资讯股份有限公司旗下的在线英语教育平台，课程类型包括亲子英语、成人英语、雅思托福等。截至2021年，阿卡索全球员工为约1.6万人。2021年，阿卡索完成C5轮融资，C轮系列融资总额近10亿元。还有爆料称该平台自身风险高达97条，多次收到过被起诉开庭的公告，可见这个公司本身内部就存在许多问题。

42岁佟大为又火了！这次不是因为角色，而是因为广告代言

最近，学科类的教育培训机构一律停止营业，不管是线上培训还是线下培训，因为刚出台的“双减政策”，其中明确要求：“聘请在境内的外籍人员要符合国家有关规定，严禁聘请在境外的外籍人员开展培训活动。”这意味着，不允许境外外教向义务教育阶段的学生进行授课。

42岁佟大为又火了！这次不是因为角色，而是因为广告代言

42岁佟大为又火了！这次不是因为角色，而是因为广告代言

所以当很多家长提出要退费的时候阿卡索客服一直处于无人服务的状态，之后连平台也直接关闭了，家长们在尝试了各种办法还不能解决问题之后，哭诉无门的网友们纷纷在佟大为关悦夫妇的微博下留言，希望他们作为代言人能出面帮忙维权，不过，到目前为止，佟大为夫妇尚未做出任何回应。

42岁佟大为又火了！这次不是因为角色，而是因为广告代言

8月17日晚间，阿卡索官方公众号“阿卡索资讯”发布了创始人王志彬致全体用户的一封信，称公司为响应“双减意见”要求作出了业务调整、组织架构变动及人员优化等动作，目前公司仍在正常运营中，目前是可以正常约课、上课的。可能会有电话拥堵、后台信息激增等情况出现，对于部分用户的退费申请公司正在增加客服人员处理。让家长们不必担心。

42岁佟大为又火了！这次不是因为角色，而是因为广告代言

不过这并不能让家长们放心，毕竟再多的声明都抵不过直接将家长们交的学费退还来的直接，很多家长并不买账，仍然纷纷要求直接退款，但是却收效甚微。可怜那些家长们，买的课不能上了，退费又难过登天。看着微博上越来越多关于退费、维权的话题，心中真的是五味杂陈。

42岁佟大为又火了！这次不是因为角色，而是因为广告代言

而律师也明确表示，这件事佟大为夫妇纯属遭受无妄之灾，代言人作为一种形象宣传，除非代言人违背了自己的承诺，或代言了无相关资质的品牌，否则是不需要负法律责任或进行赔偿的，所以说网友们纷纷去炮轰佟大为也就是在做无用功罢了。


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