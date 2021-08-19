《脱口秀大会4》第二期播出后，又一位选手上热搜了，这位选手就是“超人气美少女”杨笠。杨笠是第二期中第一位出场的选手，她在场上表示以后只调侃成功的男性。从节目现场气氛来看，很多观众特别是女性观众是比较喜欢她的段子的。

杨笠在《脱口秀大会4》第二期中的表现如何呢？罗永浩为她拍灯鼓掌了，大张伟、杨澜都为她拍灯了。不过杨笠在节目中说的段子真的有新意吗？她上热搜，引发热议还是跟她讲的内容跟两性话题有关。

杨笠代言英特尔电脑翻车的事情让人印象深刻，很多男性曾表示抵制杨笠代言英特尔，最终英特尔撤掉了杨笠的代言。代言风波过后，杨笠再度上《脱口秀大会》，她说自己学会了一个道理，那就是不要轻易调侃男性，如果非要调侃就只调侃成功的那部分，因为你永远不知道一个男的如果生活过得不如意的时候会变得多么丧心病狂，多么歇斯底里。

杨笠说的这些话还是值得品品的，男的生活过得不如意会变得歇斯底里，丧心病狂，普通男人在杨笠眼里就这么不堪吗？杨笠的“普信男”言论曾引发热议，她曾凭借“普信男”金句圈了很多女性粉丝。

关于两性话题的言论给杨笠带去了关注度和热度，大张伟说杨笠是超人气美少女。跟随流量而来的是商业价值。杨笠再上《脱口秀大会4》说以后只调侃成功男性，她是要放过广大普通男性了吗？且不说她以后调侃说，拿两性话题说事就是她博关注的利器。

一些讨厌杨笠的网友觉得杨笠是吃性别对立的红利，疑似挑起男女对立。还有网友评论说杨笠是聪明的，深谙流量之道，专说女网友爱听的话。被迫“消失”的杨笠这次又炸锅，她还会翻车吗？一些网友认为她应该不会真的拿成功男性开刷，拿普通男性说事成本低，更能引起共鸣，她应该不会去冒犯权贵，又或者就如她内涵的那样一些男性觉得自己被冒犯，那是因为他们太普通了。