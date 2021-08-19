加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：186,145,052
  • 关注人气：209,331
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

被迫“消失”几个月的杨笠，再次挑起性别对立，这次还会翻车吗？

(2021-08-19 10:57:54)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《脱口秀大会4》第二期播出后，又一位选手上热搜了，这位选手就是“超人气美少女”杨笠。杨笠是第二期中第一位出场的选手，她在场上表示以后只调侃成功的男性。从节目现场气氛来看，很多观众特别是女性观众是比较喜欢她的段子的。

被迫“消失”几个月的杨笠，再次挑起性别对立，这次还会翻车吗？

杨笠在《脱口秀大会4》第二期中的表现如何呢？罗永浩为她拍灯鼓掌了，大张伟、杨澜都为她拍灯了。不过杨笠在节目中说的段子真的有新意吗？她上热搜，引发热议还是跟她讲的内容跟两性话题有关。

被迫“消失”几个月的杨笠，再次挑起性别对立，这次还会翻车吗？

杨笠代言英特尔电脑翻车的事情让人印象深刻，很多男性曾表示抵制杨笠代言英特尔，最终英特尔撤掉了杨笠的代言。代言风波过后，杨笠再度上《脱口秀大会》，她说自己学会了一个道理，那就是不要轻易调侃男性，如果非要调侃就只调侃成功的那部分，因为你永远不知道一个男的如果生活过得不如意的时候会变得多么丧心病狂，多么歇斯底里。

被迫“消失”几个月的杨笠，再次挑起性别对立，这次还会翻车吗？

杨笠说的这些话还是值得品品的，男的生活过得不如意会变得歇斯底里，丧心病狂，普通男人在杨笠眼里就这么不堪吗？杨笠的“普信男”言论曾引发热议，她曾凭借“普信男”金句圈了很多女性粉丝。

被迫“消失”几个月的杨笠，再次挑起性别对立，这次还会翻车吗？

被迫“消失”几个月的杨笠，再次挑起性别对立，这次还会翻车吗？

关于两性话题的言论给杨笠带去了关注度和热度，大张伟说杨笠是超人气美少女。跟随流量而来的是商业价值。杨笠再上《脱口秀大会4》说以后只调侃成功男性，她是要放过广大普通男性了吗？且不说她以后调侃说，拿两性话题说事就是她博关注的利器。

被迫“消失”几个月的杨笠，再次挑起性别对立，这次还会翻车吗？

一些讨厌杨笠的网友觉得杨笠是吃性别对立的红利，疑似挑起男女对立。还有网友评论说杨笠是聪明的，深谙流量之道，专说女网友爱听的话。被迫“消失”的杨笠这次又炸锅，她还会翻车吗？一些网友认为她应该不会真的拿成功男性开刷，拿普通男性说事成本低，更能引起共鸣，她应该不会去冒犯权贵，又或者就如她内涵的那样一些男性觉得自己被冒犯，那是因为他们太普通了。

我的更多文章：
二手油罐车要多少钱？哪里买二手油罐车更便宜？
二手油罐车要多少钱？哪里买二手油罐车更便宜？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点于月仙去世后被骂的八大明星，谁最让人寒心？
    后一篇 >42岁佟大为又火了！这次不是因为角色，而是因为广告代言
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有