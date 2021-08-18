8月9日中午12时，一则于月仙去世的消息登上热搜榜，由于车速过快，出现意外。因本人伤势太重身亡。8月13日，于月仙告别仪式在甘肃举行。现场庄严肃穆，哀乐低回，不少圈内好友前来送于月仙最后一程，画面让人不忍落泪。粉丝痛惜的同时，也有一些与于月仙相识的明星被卷入，下面我们就来盘点于月仙去世后被骂惨的八大明星，谁最让人寒心？

1、蔡维利

蔡维利这个名字可能很多网友都不熟悉，但是他演的角色你们一定知道，《乡村爱情》中那个三观很正，老实巴交的“王老七”，在于月仙去世后刚过了头七，蔡维利就开始直播，而且直播内容都是唱歌跳舞，还和很多女网红调情连线，期间欢声笑语不断，这样的做法实在是让人心寒。

2、闫学晶

于月仙因车祸不幸去世当天，闫学晶发布了一条带货视频，准备捞金，遭到了不少网友的质疑，甚至还遭到了个别网友的道德绑架和谩骂。作为昔日的朋友、同行，显然有些不妥。随着网友质疑之声不断，闫学晶很快将社交账号上的带货视频删除，但并没有进行任何辩解。

3、赵本山

赵本山作为于月仙的老板以及姐夫，这次也被网友给骂了，次从于月仙去世后很多人都在观望赵本山会是一个什么态度，结果什么都没有等来，甚至连个悼念的微博都不发，网友们不禁觉得赵本山实在是太冷血。不过据知情人透露，赵本山派出自己的私人飞机将于月仙的骨灰从甘肃金昌运到内蒙古赤峰安葬。

4、潘长江

8月9日于月仙车祸去世消息被爆出的当天潘长江正好也有一场直播，直播间一直有网友提醒潘长江：“大脚婶走了你还直播”、“大姐走了，去送送吧！”不过潘长江置若罔闻，依旧和网友卖力的推销商品。自从潘长江认了辛巴当干儿子，入驻电商界，口碑就一路走低，他被不少网友嘲讽“晚节不保”。

5、小沈龙

同样也是赵本山的徒弟，并且与本山传媒一众演员关系良好的小沈龙，一直常驻在某直播平台带货，小沈龙先在社交平台上悼念于月仙，称，“小姨，一路走好”。随后便依旧进行直播带货，并没有因为于月仙的去世而暂停直播，网友直言小沈龙是在蹭热度，真的有心应该去送小姨一程。

6、孙立荣

同样在《乡村爱情》中饰演刘能媳妇的孙立荣，当于月仙去世之后，圈内一众明星纷纷发文悼念，而她一个悼念文案都没有，在直播间里丝毫没提于月仙，现在又着急直播赚钱，他们作为一个剧组的演员因为这部剧合作了这么久，如此做法实在是冷血。

7、小沈阳

赵本山与于月仙沾亲带故，又在事业上有过合作，多年来交情必然不浅。小沈阳作为赵本山的爱徒，与于月仙也有很深的交情，两人还在《乡村爱情》中有过合作，当娱乐圈内的一众明星都第一时间出来发微博悼念的时候，小沈阳却迟迟不发声，网友们跑去微博下喊话，小沈阳才发了一条悼念微博。

8、葛珊珊

在《乡村爱情》中饰演王云的葛珊珊，剧中是和谢大脚相处最多的人，两人共同经营大脚超市，她也发了悼念于月仙的长文，不过随后葛珊珊在社交平台发了一段综艺宣传综艺的做法，让网友们很是气愤，毕竟综艺一般是以搞笑为主，她在这节骨眼上发宣传综艺的做法实在是让人心寒啊。