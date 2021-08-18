最近，霍尊、张哲瀚等明星人设坍塌再度引发大众对于艺人艺德的关注和热议。从霍尊翻车到张哲瀚从顶流跌落，无一不表明德不配位，必有灾殃。从艺先从德，湖南卫视官博发布了湖南卫视18位主持人签署文艺工作者承诺书的消息。

何炅、谢娜、杜海涛、汪涵、沈梦辰等主持人都签了这份承诺书，芒果台的艺人也签了努力做新时代文艺工作者承诺书。杨烁、王一博都签了这份承诺书。这份承诺书主要有三点承诺：一是坚守主流价值，终身尚德崇艺；二是潜心文艺创作，奉献时代精品；三是坚守行业底线，拒绝恶意操作。

芒果台80多位艺人签署艺德承诺书的事情也上了热搜并引发热议。一些网友评论说期待看到文艺工作者坚持正确价值取向，营造行业新风。同时也有网友调侃说这年头发律师函都没用，签承诺书会有用吗？

有的网友更直接表示希望这不是作秀，这些主持人和艺人真的能做到，以身作则。带头签这份承诺书的是何炅、谢娜等快本主持人，快本主持人收礼的事情可曾引发热议呀！收礼事件调查有结果了吗？以前的事情还没处理好呢，这会签这个承诺书是面子工程吗？

收礼事件曾让何炅等几位主持人处于风口浪尖，权威媒体都曾发声批送礼之风。何炅曾发声道歉，并表示不再收任何礼物。不过这件事还是对何老师的口碑产生了一定影响。快本是老牌综艺节目了，一些粉丝为了自家偶像送上了金条等贵重应援礼物。

湖南卫视曾表示会全面调查收礼事件，不过从去年底到现在也没见有什么调查结果吗，事情就这样不了了之了吗？难怪一些网友表示担心签承诺书是虚的东西，起不到多大作用。再者近些年芒果台主持人引发的热议也不少。



