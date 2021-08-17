

就在2021年8月17日上午，国家一级演员田蕤强制猥亵案终于公开宣判了，上海市松江区人民法院依法对被告人田蕤以猥亵罪判处有期徒刑两年6个月，对于法院这样的宣判，不少网友拍手称好，觉得这真的是大快人心。

事情还得说到去年8月份，受害人是上海戏剧学院的一名毕业生，这里称之为A小姐，她因校友有个剧本想请田蕤出演，于是陪同她一起去田蕤家商讨剧本事宜。谈完事情后，田蕤留她们在家中吃饭，而A小姐不胜酒力，田蕤趁她喝醉后对她强制性施行了猥亵。

事后，田蕤完全没有一点惭愧之心，反而是和A小姐谈起了感情，想凭借自己的名声和权势让A小姐默认他的“犯罪行为“，还给A小姐提供了许多职业规划的选择，而在他眼中，他并不觉得自己的行为是犯罪，而是酒后发生的 一些“不光彩的事情”。

A小姐拒绝了他所有的提议，并采取了报警处理，也在网上发长文曝光他的行为，于是在9月7日的时候，田蕤也被依法刑事拘留。事情曝光后，有不少的上戏学生也曝光自己曾经被田某猥亵，一时之间将田蕤推到风口浪尖上。

而受害人女生也因此而患上了抑郁症，本来拥有光明前途却因为田蕤的行为而身心疲惫，这也更让人觉得田蕤的行为实在是太恶劣了。

说起田蕤，想必很多人也不陌生，他可是国家一级演员，出演过《城市的星空》、《美丽见习生》等电视剧，而且还在上海戏剧学院表演系任教，拿过不少的奖项，在上海二十二届白玉兰戏剧奖中荣获主角奖、之后获得第七届中戏国际学院奖最佳主角奖和二十一届佐临话剧艺术奖最佳男主角奖等 ，这也说明他的演技很不错。

而就是这样一位有着光环的人，却做出如此肮脏的事情，还有学生爆料他在课堂上和女同学讲黄色笑话以及肢体接触，为人师表却行为如此轻浮。

事情经历了整整一年，终于尘埃落定了，如今他一审被判刑2年6个月，也可以说是罪有应得，可是给受害人造成的心理阴影却一辈子挥之不去。其实在圈内，这样的事情可以说是屡见不鲜了，为人师表本应该严格规范自己的行为，而不是借着自己的身份为所欲为，不然早晚也会受到法律的惩罚。



