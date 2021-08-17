最近网上关于劣迹艺人的新闻真的是铺天盖地啊，真的是看呆了一众吃瓜群众。经过这些事网友们对娱乐圈的好感度真是一再降低，这不又爆出来一则丑闻。昨天半夜有一名粉丝向微博娱乐博主投稿，称药水哥以直播连线找女主角为名，骗女生去酒店，其助理还在酒店外面守着，该事件的主人翁就是网红——药水哥。

近几年电子竞技在中国飞速发展，很多游戏博主因为绝妙的操作成为职业游戏主播，而药水哥就是其中一员，早年他因为打游戏出装会带5瓶红药水而被人诟病，久而久之他直播的名声变大后，大家都叫他药水哥。

后来药水哥不满足于在直播上赚钱，他选择依靠自己的人气进入娱乐圈，2020年8月药水哥参加的综艺节目《中国新说唱2020》，并发行单曲《陷阱》。后来又发行单曲《药水歌》。也算是小有水花，而让他真正出圈的还是今年药水哥在社交平台向李连杰下战书并挑衅其徒弟向佐，这一操作让他赚足了观众的眼球。当然药水哥以失败告终，不过也让他的人气达到了顶峰。

他和女粉丝的事情还得追溯到今年四月份，这个女粉丝一直喜欢看药水哥的直播，多次给他刷礼物，也让药水哥成功记住了她，两人也慢慢的在网上熟悉了起来，一直处于暧昧状态药水哥这两年也出过单曲，所以当药水哥以要做直播活动找女主角的名义要求两人线下见面的时候，女粉丝也没有多想，直接去见面了。

结果发现药水哥将见面地址约在酒店，在两人见面后药水哥的助理还一直守在门外，在与微博博主爆料的聊天记录中，受害人控诉，她与药水哥见面后被骗着换了很多套衣服拍照片，各种流程下来让她误以为是在直播，没想到最后被玷污了清白。

但是她透露在两人发生关系后，自己已经将留有证据的衣服冷冻保存了起来，如果药水哥方面想要起诉她诬蔑等罪名，她可以直接将证据交给警方化验。而药水哥显然不是第一次这么做了，他十分精明什么都没有明说，全都是暗示，因此两人进酒店可以解释为面试，那些暧昧聊天内容也可以被说成是彩排。

这次女粉丝看到吴某某被抓捕归案后终于鼓起勇气来指证药水哥欺骗粉丝，她甚至坦言自己的这件事在警方看来根本就是你情我愿，不属于强奸，但是她想站出来告诉其他粉丝们，警醒他们不要被药水哥的花言巧语所欺骗。

而后药水哥的正牌女友也可能已经正式结婚的妻子娇娇也在微博上出面发言：“理性让我明白所有，感性让我千疮百孔……”看来她知道此事后很崩溃，和自己朝夕相处的爱人却有如此丑陋的一面怎能不让人心寒呢?

经过这件事很多粉丝纷纷站出来说药水哥不止一次被曝睡粉丝了，之前一直没人相信，经过这件事大家对药水哥的好印象已经崩塌，纷纷表示要删除表情包、不看直播，强烈抵制他，你觉得大家做的对吗？