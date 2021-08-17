近日娱乐圈的瓜真是不少呀！59岁的星爷却被曝疑似有了新恋情。今天，周星驰和落选港姐张晓祺出海游玩的事情上了热搜，张晓祺才17岁，她和星爷的忘年恋是真的吗？

近日，周星驰被拍到带小42岁的张晓祺乘坐豪华游艇出海游玩。爆料称，当天星爷和张晓祺并排坐在后排位置，两人时不时会聊天，看上去很是亲昵。张晓祺滑水的时候，周星驰还拍她拍视频。两人还相互喷水，看上去玩得很开心。

张晓祺是谁？一些媒体用落选港姐这个词来称呼她。张晓祺长相甜美，网上有报道称她和周星驰相识于6月份的一场富豪派对，周星驰疑似对女方一见钟情，然后主动要了女方的联系方式，并开始约她。

有爆料称周星驰对张晓祺呵护有加，每次约她都派专车接送，不过星爷很谨慎，基本上都是通过语音的方式联系女方。周星驰是真的有了新恋情吗？他是一如既往保持低调还是想保护这段恋情呢？周星驰和张晓祺两位当事人如果没承认，那就只是绯闻。

一些网友评论说看来周星驰并不寂寞呀！有美女陪伴出海游玩。周星驰和众多女星都谈过恋爱，他和于文凤相恋了13年，不过和于文凤分手后，周星驰并没有公开承认的新恋情。

周星驰有才，但他也有被吐槽的地方。一些网友表示希望周星驰能找到属于他的幸福。就在大家都关注星爷的新恋情的时候，星爷的助理回应说星爷跟那个女孩不熟，一帮人出海游玩，不知道怎么会被写成了这样？星爷方面这是辟谣了吗？