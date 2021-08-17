加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：186,145,052
  • 关注人气：209,331
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

59岁周星驰被曝恋上17岁落选港姐，到底是真是假？

(2021-08-17 11:07:15)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日娱乐圈的瓜真是不少呀！59岁的星爷却被曝疑似有了新恋情。今天，周星驰和落选港姐张晓祺出海游玩的事情上了热搜，张晓祺才17岁，她和星爷的忘年恋是真的吗？

59岁周星驰被曝恋上17岁落选港姐，到底是真是假？

近日，周星驰被拍到带小42岁的张晓祺乘坐豪华游艇出海游玩。爆料称，当天星爷和张晓祺并排坐在后排位置，两人时不时会聊天，看上去很是亲昵。张晓祺滑水的时候，周星驰还拍她拍视频。两人还相互喷水，看上去玩得很开心。

59岁周星驰被曝恋上17岁落选港姐，到底是真是假？

张晓祺是谁？一些媒体用落选港姐这个词来称呼她。张晓祺长相甜美，网上有报道称她和周星驰相识于6月份的一场富豪派对，周星驰疑似对女方一见钟情，然后主动要了女方的联系方式，并开始约她。

59岁周星驰被曝恋上17岁落选港姐，到底是真是假？

有爆料称周星驰对张晓祺呵护有加，每次约她都派专车接送，不过星爷很谨慎，基本上都是通过语音的方式联系女方。周星驰是真的有了新恋情吗？他是一如既往保持低调还是想保护这段恋情呢？周星驰和张晓祺两位当事人如果没承认，那就只是绯闻。

59岁周星驰被曝恋上17岁落选港姐，到底是真是假？

一些网友评论说看来周星驰并不寂寞呀！有美女陪伴出海游玩。周星驰和众多女星都谈过恋爱，他和于文凤相恋了13年，不过和于文凤分手后，周星驰并没有公开承认的新恋情。

59岁周星驰被曝恋上17岁落选港姐，到底是真是假？

周星驰有才，但他也有被吐槽的地方。一些网友表示希望周星驰能找到属于他的幸福。就在大家都关注星爷的新恋情的时候，星爷的助理回应说星爷跟那个女孩不熟，一帮人出海游玩，不知道怎么会被写成了这样？星爷方面这是辟谣了吗？

我的更多文章：
二手油罐车要多少钱？湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
二手油罐车要多少钱？湖北随州楚胜油罐车—中车湖北楚胜汽车有限公司
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇《扫黑风暴》中的美女，长相神似景甜，如今22岁演徐英子让人心疼
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有