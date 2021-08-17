最近很多观众在追《扫黑风暴》这部剧，这部剧的尺度很大，反映了很多社会现象，比如“裸贷”等等，但又给人感觉很真实。江疏影、车晓等女星都有参演这部剧，不过有一位小花在这部剧中的表现却很抢眼，她就是杨雨潼。

杨雨潼在《扫黑风暴》中饰演徐英子，剧中徐英子本是林浩的同学，后来她为了凑钱救弟弟就去尝试了“裸贷”，后来落入坏人之手，被侮辱后又被人诬陷。弟弟没救成，徐英子却失了身还被人诬陷。徐英子真的很惨，最后她也自尽了。

徐英子的死让人惋惜，很多观众表示心疼这个女孩。这个角色也给杨雨潼带去了关注度。杨雨潼清纯甜美，她演的少女清纯动人。很多网友都说杨雨潼长得很像女星景甜。杨雨潼的演技也得到了很多网友的肯定，许多网友称赞她演活了徐英子这个角色。

杨雨潼出生于1999年，她这次在《扫黑风暴》中大放光彩，很多网友觉得她未来可期。22岁的杨雨潼是中戏2018级的学生，她和易烊千玺是同班同学。杨雨潼上过真人秀节目《演员的品格》并进了全国8强。

作为一位新人演员，杨雨潼演过的影视剧作品并不多，但是很多人看好她，她和李兰迪、任敏、王楚然被称为“99四小花”。相较于李兰迪、任敏、王楚然这三位女演员，杨雨潼的曝光度要低一些，她最近才凭借《扫黑风暴》这部剧成名，不过她的颜值和演技不容忽视。

杨雨潼已经签了经纪公司，她有几部新剧待播，她和张艺兴除了合演《扫黑风暴》外，还合演了《落花时节》。感觉杨雨潼的资源还是不错的，她的可塑性也不错。杨雨潼才22岁，真的是很有潜力的小花。你喜欢她吗？