加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：186,145,052
  • 关注人气：209,331
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

《扫黑风暴》中的美女，长相神似景甜，如今22岁演徐英子让人心疼

(2021-08-17 09:29:59)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近很多观众在追《扫黑风暴》这部剧，这部剧的尺度很大，反映了很多社会现象，比如“裸贷”等等，但又给人感觉很真实。江疏影、车晓等女星都有参演这部剧，不过有一位小花在这部剧中的表现却很抢眼，她就是杨雨潼。

《扫黑风暴》中的美女，长相神似景甜，如今22岁演徐英子让人心疼

杨雨潼在《扫黑风暴》中饰演徐英子，剧中徐英子本是林浩的同学，后来她为了凑钱救弟弟就去尝试了“裸贷”，后来落入坏人之手，被侮辱后又被人诬陷。弟弟没救成，徐英子却失了身还被人诬陷。徐英子真的很惨，最后她也自尽了。

《扫黑风暴》中的美女，长相神似景甜，如今22岁演徐英子让人心疼

徐英子的死让人惋惜，很多观众表示心疼这个女孩。这个角色也给杨雨潼带去了关注度。杨雨潼清纯甜美，她演的少女清纯动人。很多网友都说杨雨潼长得很像女星景甜。杨雨潼的演技也得到了很多网友的肯定，许多网友称赞她演活了徐英子这个角色。

《扫黑风暴》中的美女，长相神似景甜，如今22岁演徐英子让人心疼

杨雨潼出生于1999年，她这次在《扫黑风暴》中大放光彩，很多网友觉得她未来可期。22岁的杨雨潼是中戏2018级的学生，她和易烊千玺是同班同学。杨雨潼上过真人秀节目《演员的品格》并进了全国8强。

《扫黑风暴》中的美女，长相神似景甜，如今22岁演徐英子让人心疼

作为一位新人演员，杨雨潼演过的影视剧作品并不多，但是很多人看好她，她和李兰迪、任敏、王楚然被称为“99四小花”。相较于李兰迪、任敏、王楚然这三位女演员，杨雨潼的曝光度要低一些，她最近才凭借《扫黑风暴》这部剧成名，不过她的颜值和演技不容忽视。

《扫黑风暴》中的美女，长相神似景甜，如今22岁演徐英子让人心疼

杨雨潼已经签了经纪公司，她有几部新剧待播，她和张艺兴除了合演《扫黑风暴》外，还合演了《落花时节》。感觉杨雨潼的资源还是不错的，她的可塑性也不错。杨雨潼才22岁，真的是很有潜力的小花。你喜欢她吗？

我的更多文章：
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
个人转让二手油罐车，小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
运油半挂车|半挂油罐车|运油车|罐式车|湖北程力集团|楚胜专用车公司
运油半挂车|半挂油罐车|运油车|罐式车|湖北程力集团|楚胜专用车公司
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车-加油车-运油车-程力油罐车厂家价格-楚胜油罐车厂家价格
油罐车运油车-油罐车批发价格-百度爱采购
油罐车运油车-油罐车批发价格-百度爱采购

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点《理想之城》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？
    后一篇 >59岁周星驰被曝恋上17岁落选港姐，到底是真是假？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有