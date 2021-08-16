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盘点《理想之城》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

(2021-08-16 16:12:59)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

都市职场剧《理想之城》正在热播，这部剧的女主角是孙俪，于和伟、高叶等实力派演员也有参演这部剧。《安家》之后，孙俪又演职场剧了。开播以来，这部剧可以说了戳到了不少打工人的痛点。虽然也有争议，但也还是有很多观众在追这部剧。下面我们来盘点一下《理想之城》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

盘点《理想之城》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

1、孙俪

孙俪演过《甄嬛传》等热播剧，一些网友甚至称她为收视女王。孙俪这次在《理想之城》中饰演造价师苏筱。虽然孙俪这次演的是技术型女主，但还是有网友拿这个角色来和《安家》中的房似锦相比。你觉得孙俪在新剧中的表现如何？

盘点《理想之城》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

2、杨超越

杨超越虽然不是科班出身的演员，但她演过《长安诺》、《且听凤鸣》等影视剧。杨超越在《理想之城》中饰演杜鹃，剧中杜鹃是公司的行政文员。杨超越演的杜鹃长相甜美，双商在线，颇为讨人喜欢。

盘点《理想之城》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

3、高叶

高叶毕业于北京电影学院，她曾在《长安十二时辰》中饰演李香香。《我是余欢水》中的梁安妮也是高叶演的。高叶在《理想之城》中饰演吴红玫。剧中吴红玫虽然是重点大学毕业的高材生，但是却有自己的职场困境，很多网友表示心疼她，由此可见高叶的表演让人入戏。

盘点《理想之城》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

4、姜妍

85后女演员姜妍毕业于北京电影学院表演系，她是男演员朱雨辰的前女友。姜妍演过《全家福》、《爱情回来了》、《精英律师》、《最美逆行者》等影视剧，她这次在《理想之城》中饰演贺瑶。

盘点《理想之城》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

5、张瑶

张瑶是一位实力派女演员，近些年她参演了《亲爱的自己》、《新世界》等影视剧。张瑶其实不仅会演戏，她唱歌也很好听。戏外张瑶已经结婚了，殷桃等明星曾参加她和陈科的婚礼。张瑶在《理想之城》中饰演李雪。

盘点《理想之城》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

6、安

90后女演员安冬的颜值挺高的，她毕业于解放军艺术学院。热播剧《觉醒年代》中的谢婉莹就是安冬演的。安东还演过《巡回检察组》、《七月与安生》等影视剧，她这次在《理想之城》中出演唐秘书。

盘点《理想之城》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

7、盛朗熙

盛朗熙也是一位90后美女，她毕业于上海戏剧学院。盛朗熙2014年正式出道，她参演过《风声》、《女医明妃传》、《法医秦明2》等影视剧，她这次在《理想之城》中出演配角天娜。

盘点《理想之城》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

8、韩菲儿

韩菲儿毕业于北京舞蹈学院，她的身材和气质都很出众。韩菲儿曾在《大江大河2》中饰演朱莉香，她还曾参演《两世欢》等影视剧。韩菲儿在《理想之城》中饰演林园。韩菲儿才24岁，还有很大发展空间。

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