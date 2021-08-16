在大家都在追杨洋和迪丽热巴《你是我的荣耀》这部小甜剧的时候，另一部扫黑除恶剧《扫黑风暴》也掀起了一波收视狂潮，口碑炸裂，剧中有很多看点，比如孙红雷炸裂的演技，张艺兴的加盟还有孙红雷老婆的加入，夫妻合体演戏引起了网友的激烈讨论，我们一起盘点喜欢带老婆进组拍戏的八大明星，看看都有谁吧？

1、孙红雷&王骏迪

剧中饰演大反派高明远养女郑毅红的人就是孙红雷的老婆王骏迪。之前孙红雷接受媒体采访时就透露当剧组在挑选郑毅红这个人物角色时，自己立马推荐了老婆王骏迪，果不其然王骏迪不负众望，顺利进组拍戏，和老公孙红雷合作一起为这个剧增添了不少看点。

2、王雷&李小萌

王雷和妻子李小萌是娱乐圈里有名的夫妻档，王雷比李小萌大三岁，比妻子更早出来在娱乐圈打拼，凭借精湛的演技在娱乐圈也混出了名堂，于是就将李小萌也带进组一起拍戏。多年来两人合作了不少电视剧，比如《平凡的世界》、《爱人同志》、《十送红军》等。算算两人也是从相识到相知相爱已经度过了十多年，还有这么好的感情真让人羡慕呀。

3、徐峥&陶虹

徐峥陶虹这对夫妻在娱乐圈内的地位可不容小觑，徐峥从演员转型为导演，并导出很多成功的作品比如《我不是药神》、《我和我的祖国》中的一个片段是他导演的。当他在娱乐圈发光发亮的时候，妻子陶虹也是非常支持老公徐峥的事业。她在徐峥导演的电影中出现的次数不少，但是都不是女主角，属于客串，就是为徐峥的演艺事业加油助威。

4、王永泉&孙小会

提起王永泉的名字，大家可能不太熟悉，不过他导演和出演的戏，那可是都是大名鼎鼎《琅琊榜》《欢乐颂》《他来了请闭眼》等，在电视剧《琅琊榜》里，王永泉饰演大反派夏江，演技十分精湛，剧中饰演夏江原配夫人的女演员便是王永泉的老婆孙小会，在剧中虽然也是短短的客串但是也给人留下了深刻的印象。

5、陈思诚&佟丽娅

陈思诚和佟丽娅虽然说现在已经离婚了，但是他们之前合作了很多戏，陈思诚现在也成为国内著名导演，而妻子佟丽娅之前也算是陈思诚的御用女演员了，在《唐人街探案》电影中，佟丽娅饰演的阿香演技非常出色，给这部电影带来了很不错的化学反应，虽然现在两人已经离婚，但是还是互相有联系，还是会一起进组拍戏。

6、靳东&李佳

靳东凭借《琅琊榜》《伪装者》近年来在娱乐圈混的风生水起，片约不断，而很多人都不知道他的老婆李佳也是一名演员，并且两人经常合作，2009年两人因共同主演电视剧《青春不言败》而相识。后来两个人在不断接触中相爱，并且李佳经常会去探班，两人婚后育有两子，最近，靳东电视剧《温暖的味道》广受好评，期待老干部接下来的表现。

7、邓超&孙俪

邓超和孙俪在娱乐圈中可是一对非常有名的明星夫妻，两人合作的《幸福像花儿一样》这部电视剧播出之后，两人因戏生情，最终进入了婚姻的殿堂。婚后两人互动频繁，感情甜蜜，在电影《恶棍天使》再次合作又一起进组拍戏，虽然电影口碑一般，但是两个人的有一次合作还是让粉丝们得到了满足。

8、姜文&周韵

姜文作为演员加导演，他出品的电影十分有保障，而他的电影经常会让妻子周韵出演，有人统计了姜文自从和周韵相爱后周韵至少出演了姜文导演的一半电影，并且都有很重要的戏份，如此支持周韵的演艺事业，真的是一个好丈夫了。



