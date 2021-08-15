1945年8月15日，日本帝国主义政府无条件投降，我国抗日战争宣布胜利。今天同样也是8月15日，整整76周年作为中华儿女我们不能忘记当年日本人对我们的同胞犯下的种种恶行，而张哲瀚最近因为亲日问题被封杀了，真是自作孽不可活。

张哲瀚因为参加朋友在日本乃木神社举办的婚礼被顶上了风口浪尖，一开始网友觉得只是参加朋友婚礼没什么，结果越扒事情越不对劲了，网友发现张哲瀚竟有亲日倾向。不仅开心和黛薇夫人合影还参观在中国都臭名昭著的靖国神社，他妈妈开的公司名字叫“亚太荣”一家人都和日本关系非常密切，同时张哲瀚被曝在今年的9月18日举办演唱会。九·一八事变是日本帝国主义企图以武力征服中国的开端，是每个中国人都不能忘记的日子 ，更开始了对中国的侵略和对中国人民的屠杀。

如果说之前他还说自己是因为无知才去参拜乃木神社、靖国神社 ，那么九·一八事变怎么可能不知道呢？要选择在那一天开演唱会，是想让粉丝和你一起庆祝当年中国被侵略么？截至目前为止张哲瀚的所有的商务合作都被解约，包括他之前主演拍摄的影视作品被下架 ，今天中国演出行业协会对演员张哲瀚参观靖国神社的不当行为进行道德申斥，并要求会员单位对其进行从业抵制，意味着张哲瀚被彻底封杀。而他本人的微博和其工作室的微博也被直接禁言，宣告他彻底没有翻身之日了。

如果说张哲瀚是触碰了我们的民族尊严底线而霍尊就是触碰了道德底线，面对自己交往长达九年的女友多次进行侮辱，对女性没有一丝尊重，更是在网上散播一些不良信息。面对女友的控诉甚至想到了先给分手费分手再起诉送其进监狱的做法，这些做法真的令人毛骨悚然。

之前霍尊虽然进行了澄清可是说了等于没说一切都模棱两可，网友也不买账，他参加的相关综艺也全都被剪掉或者直接退出节目，不得已迫于压力昨天晚上霍尊工作室发文宣布霍尊退出演艺圈，算是为这件事画上了一个句号。

艺人在娱乐圈高收入高流量，可能一首歌一部戏的报酬就抵得上一个家庭一辈子的收入，那么高收入应该也要高付出，现在随便拍个戏唱个歌就能当艺人了，门槛太低导致什么牛鬼神蛇都能进入演艺圈。这次张哲瀚被封杀，霍尊自己主动退圈真的让网友拍手叫绝。

霍尊不仅没有注意自己公众人物的影响，还公开多人涉黄，并且有涉嫌恐吓威胁等行为，实在令人为之羞耻。张哲瀚的行为存在严重不当，不仅伤害民族感情，而且对其受众中的青少年群体带来恶劣的不良影响。如今两人一起被退出演艺圈，更是警醒其他的艺人多注意艺德，这样才能在娱乐圈走的长久。