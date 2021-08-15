最近，电视剧《扫黑风暴》正在热播，这部剧从一开播便倍受关注，除了紧凑扎实的剧情，剧中演员们对于角色的演绎也很到位。演员在剧中狂飙演技使得这部剧更加精彩纷呈。那么《扫黑风暴》中哪些演员演技获赞呢？一起来盘点一下吧。

1、孙红雷

《扫黑风暴》当中孙红雷是一个亦正亦邪的角色，他所扮演的李成阳有着极为特殊的经历。孙红雷将一个复杂人物的复杂性演绎的很到位。没有大开大合只有隐忍与克制，这样的表演方式更加令观众们动容。

2、刘奕君

刘奕君在《扫黑风暴》中扮演的是专案组组长何勇，这是一个非常富有正义性的角色，立场坚定，有勇有谋，这样的角色对于刘奕君来说驾驭起来还是很简单的。

3、吴晓亮

演员吴晓亮是一位并不出名的演员，但是这次在《扫黑风暴》中的表现却十分出色。他扮演的孙兴原本是一名死刑犯却因为有人包庇而走出了监狱。但是这样的人依旧是本性难改，四处作恶。观众们看到他那张洋洋得意的恶人脸估计真是恨得牙痒痒。

4、孙浩

歌手出身的孙浩这几年演了不少影视剧，演技不断增长。《扫黑风暴》中他饰演的派出所所长是个被拉下水的警察，在面对受害者的时候他道貌岸然忽悠人的能力真是看得人火冒三丈。不少网友已经希望这个角色尽快领盒饭了。

5、王志飞

一脸正气的王志飞平时演绎的都是正面角色，这次却挑战起了大反派。对于角色情绪转换的把握以及出色的台词功底都让人佩服。他的存在估计会让所有人相信衣冠禽兽这种人时存在的。

6、吴越

吴樾时《扫黑风暴》中为数不多的女演员之一，但是她扮演的扫黑办主任却是个重要角色，是警察系统中的内鬼。这个为虎作伥却不动声色的角色才是最令人害怕的。

7、葛四

葛四在圈内一直被称为黄金配角，他出演过许多令人印象深刻的配角。在这部《扫黑风暴》中他又饰演了一个配角，而且是一个狠毒无比的杀手，阴森森的令人生畏。

8、张艺兴

《扫黑风暴》当中可以说是老戏骨林立，但是年轻演员张艺兴的表现却也绝不拉胯。他原本饰演的就是一位热血的年轻警察，人设与他本人十分相符。他在剧中的表现还是可圈可点的。