不知不觉，七夕节已经到来，这个属于中国人的情人节自然少不了情侣们四处撒狗粮。娱乐圈的明星夫妻们也不例外，他们在今年的七夕节到来之际疯狂秀恩爱，看得广大单身汪们真是羡慕。那么今年的七夕节究竟有哪些明星夫妻公开秀恩爱呢？一起来盘点一下吧。

1、魏晨&于玮

当初魏晨在网上爆出自己与相恋多年的女友于玮领证的消息后可以说是震惊了娱乐圈。两人的恋情也太低调了吧。就在今年的七夕节，魏晨在微博上晒出了与老婆的结婚照。真是赤裸裸的秀恩爱呀，看得出来小两口很是幸福。

2、周杰伦&昆凌

为了庆祝七夕节的到来，周杰伦在网上发出了一段弹琴的视频，这是周杰伦为老婆昆凌所送上的一段演奏，庆祝昆凌刚刚度过的生日以及到来的七夕节。周杰伦的这宠妻的方式还真是独特。

3、张杰&谢娜

七夕情人节自然少不了谢娜与张杰一起秀恩爱，谢娜晒出了一张背影照片，原来张杰为谢娜扎了一个丸子头，谢娜调侃说扎的还不错。如今的谢娜正在怀孕待产，张杰的关心自然是少不了的。

4、向佐&郭碧婷

向佐在七夕这一天公开在微博上晒出了自己与老婆过郭碧婷的写真，并且夸赞老婆最美。看着照片中的两人依偎在一起真是甜蜜度爆表。

5、袁弘&张歆艺

七夕到来之际，袁弘晒出了与老婆聊天的微信截图。张歆艺嘴上说着不过七夕了，但是袁弘发红包时却秒抢。一边发红包一边撒狗粮，虽然画风有些跑偏，但是这秀恩爱的本事真是令人羡慕。

6、郎朗&吉娜

在七夕节的前一天郎朗便忍不住跟老婆吉娜秀起了恩爱，他在微博上晒出了与老婆吉娜的亲密合照，并且提前祝大家七夕节快乐。真是没想到生完孩子的吉娜还是那么的美，是不是很羡慕郎朗呢？

7、林峯&张馨月

七夕到来之际，张馨月似乎是生病了，她在网络上晒出一段视频，原来是老公林峯亲自给张馨月泡药。两人的互动很是甜蜜，张馨月也十分的高兴。

8、张效诚&吴敏霞

七夕节怎么能少的了体育圈的明星呢？跳水奥运冠军吴敏霞在七夕节便公开表白自己的老公张效诚，并将两人的爱情比作跳水。没想到赛场之上处处碾压对手的冠军情话技能也是满分呀。