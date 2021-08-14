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揭秘陈伟霆与何穗恋情曝光真实内幕

(2021-08-14 13:40:24)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

今天是一年一度的七夕，咱们中国传统的“情人节”，一大早就被魏晨的婚纱照给甜晕了，网友们刚吃完一波狗粮，这不又来一个恋情瓜——陈伟霆（William Chan）何穗(Sui He)恋情曝光。

揭秘陈伟霆与何穗恋情曝光真实内幕

其实昨天就有媒体放出声称有个男女主角微博粉丝加起来有5000万的顶流恋情瓜，并指出首字母是w和s，一时间引发网友们的激烈讨论。最近娱乐圈的瓜不少但是公布恋情的不多，正值七夕情人节，吃瓜群众表示十分期待。

揭秘陈伟霆与何穗恋情曝光真实内幕

今天中午有媒体放出视频，拍到有媒体拍到演员陈伟霆和超模何穗同坐一辆车，并且开车到女方小区下车，疑似恋爱曝光。8月8日 陈伟霆做完健身后，坐车前往商场接到何穗，就与何穗一起乘车回家。两人共度甜蜜三天并未出门，疑似已经同居。然后到了8月11日，司机将陈伟霆送到高铁站，并折返将何穗送去健身房。8月13日，陈伟霆坐高铁回北京，做完核酸检测后，司机送陈伟霆回家换衣服，然后送他去健身房，之后司机回陈伟霆家接到何穗，再送她出门办事。

揭秘陈伟霆与何穗恋情曝光真实内幕

何穗在这短短几天内三番出入陈伟霆家中，并且还是陈伟霆司机接送，看来两人一有空就住在一起呀。并且从视频中可以看出平时司机已经非常熟悉做这样的事，可见两人交往确实有一段时间了。能推测出两人已处于同居状态，感情稳定十分甜蜜。

揭秘陈伟霆与何穗恋情曝光真实内幕

其实早在今年三月就有网友爆料在陈伟霆家看到刘雯，当时陈伟霆方表示没有和刘雯在一起。我们可以大胆猜测一下是否是爆料人把刘雯认错成了何穗？毕竟同为超模刘雯和何穗的身形都差不多，爆料人认错了也是有可能的。

揭秘陈伟霆与何穗恋情曝光真实内幕

不过陈伟霆自从和阿sa的恋情曝光并分手后并没有什么绯闻和恋情，算得上洁身自好，而何穗作为一个国际超模凭借姣好的外貌和气质被人亲切地称为“何仙姑”，但是前段时间有人爆出何穗结婚并离婚的事情，不知道是否会对两人的恋情有所影响呢？

揭秘陈伟霆与何穗恋情曝光真实内幕

目前网上对他们两人的恋情都持支持态度，毕竟之前两人都不到处沾花惹草，作风优良，并且年龄也差不多了，粉丝们都能接受。不管这件事是真是假，不过微博上已经开始撤热搜了，可能是两人的公关团队不想这么早公开也或者是今天七夕不想伤害喜欢他们的单身粉丝们的心，毕竟七夕当天偶像塌房粉丝们该多难过啊。

揭秘陈伟霆与何穗恋情曝光真实内幕

另外小编想说一句他们两个人的约会除了在家中其他时间都是去健身房，身材已经相当不错的两人还坚持去健身房锻炼身体，我们真的自愧不如啊。不管怎么说还是要对两人的恋情报以祝福的，毕竟娱乐圈内恋爱都不容易，但是目前为止还没有得到任何相关回复恋情的消息，不知道这次陈伟霆和何穗已经被拍到同居，后续两人是会大方承认官宣还是会选择冷处理让这件事默默被大众遗忘呢？还是相当期待的。

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