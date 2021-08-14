8月份娱乐圈的瓜还真是特别的多，霍尊的事情还没过去呢，当红小生张哲瀚又出事了。张哲瀚之前在日本乃木社参加婚礼，与靖国神社以及有争议的人物合影的事情都被扒了出来。这种伤害民族感情的事情自然是不被允许的。张哲瀚一时之间被全网口诛笔伐。

虽然张哲瀚在第一时间站出来道歉，并将所有的责任归结为自己的无知，但是网友们似乎还是不满意。随着事情的发展，人民日报、央视等官媒也站出来声讨张哲瀚。无奈张哲瀚再次道歉。但这根本不能平息网友们的怒火。

很快，劣迹艺人的连锁反应便来了。多家品牌发布消息声称与张哲瀚解除合作关系，甚至连张哲瀚参加的综艺节目、影视剧也宣布不再与张哲瀚合作。根据不完全统计，目前张哲瀚相关的影视作品，未上映的一共有9部之多，其中5部张哲瀚还是第一男主角。损失已经到了无法估算的地步！可以说张哲瀚遭到了强制的封杀。

张哲瀚入行多年，好不容易在今年凭借耽改剧《山河令》走红，瞬间拥有了大量的粉丝。资源也越来越好，看看他手中的代言吧，多达几十个。可惜的是张哲瀚刚刚红起来便遇到了这种事情，事业可以说是遭到了巨创，能不能东山再起还真是未知数。

因为《山河令》的大火，张哲瀚拥有了不少死忠粉，即便是张哲瀚犯了这么大的错误，仍旧有粉丝强行为他洗白。在他们看来张哲瀚完全是被人黑了。要知道张哲瀚拍摄这些照片是在2019年，当初他发到网上的时候并没有人来关注，怎么时间过去这么久了却被人扒出来了呢？不就是因为此时的张哲瀚红了吗？明摆着就是有人嫉妒张哲瀚走红而故意放黑料。

也有粉丝拿无知来为张哲瀚洗白，他们认为张哲瀚是在不了解相关历史知识的情况下才做了这种事情，这是有情可原的。无论粉丝们怎么洗白，网友们都不买账。

不久前，赵薇在薇娅直播间谈到了当初签约张哲瀚，说是被他身上的忧郁气质吸引，因此对他一路力捧。如果这几个月期间没有发生变化，张哲瀚应该还属于赵薇的公司，不知道老板赵薇会不会通过表态。张哲瀚这一事件真的是要为娱乐圈的明星们敲一下警钟，作为公众人物一定要注意自己的言行举止，要不然酿造的苦果只能自己吞下。