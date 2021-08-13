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张哲瀚道歉：我不亲日，我是中国人，网友：到底是无知还是无耻？

(2021-08-13 16:14:39)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

今年一部《山河令》让龚俊和张哲瀚火遍大江南北，两个人之前都是在娱乐圈不温不火，这半年下来积累了不少粉丝，通告，代言也接到手软。都说人红是非多这句话果真不假，张哲瀚最近就被爆接二连三的丑闻，之前他涉嫌艺考作弊的事还没搞清楚，昨天又被爆参拜日本神社，一下子将他推上了风口浪尖。

张哲瀚道歉：我不亲日，我是中国人，网友：到底是无知还是无耻？

前几天一则张哲瀚妈妈和艺考考官的相关微博登上热搜，称有人质疑张哲瀚当初考上海戏剧学院时走后门，并且放出了当时一段张哲瀚在节目里的谈话片段，当时张哲瀚认为自己成绩差考不上上海戏剧学院，所以先报考了上海音乐学院，后来妈妈帮他联系了上海戏剧学院的一名老师，最后以全国第四名的成绩入学。这件事在网上引发了热议，我国对于造假走后门本就十分反感，一时间张哲瀚口碑下滑。

张哲瀚道歉：我不亲日，我是中国人，网友：到底是无知还是无耻？

更为严重的事还在后面，近日张哲瀚的好友结婚，张哲瀚前往日本参加好友婚礼，现场合照被爆出。婚礼地点是乃木神社，乃木神社供奉乃木希典和他的妻子，此人曾主导旅顺屠杀及其侵华罪行，婚礼当中张哲瀚还微笑与黛薇夫人合影，她也是众多婚礼嘉宾之一。黛薇夫人当时虽然没有参与南京大屠杀但是却公开为日本讲话。之后还有网友发现张哲瀚还去过靖国神社打卡。 近年来参拜靖国神社已成为部分日本政客拉拢选民、展示右翼思想的“个人秀”。

张哲瀚道歉：我不亲日，我是中国人，网友：到底是无知还是无耻？

这么多事实摆在眼前，一时间张哲瀚代言的京都念慈菴，可口可乐，哈曼中国等品牌纷纷将张哲瀚代言的相关微删除，剩下还未发声的相关代言和商务，网友们也开始了抵制模式，要求张哲瀚方面出面回应和解释。中国历史研究院和央视网等账号也转发了相关内容，并评论：“历史真相莫错位，‘神社’无神只有鬼。”

张哲瀚道歉：我不亲日，我是中国人，网友：到底是无知还是无耻？

这一下子将张哲瀚推到风口浪尖上来，张哲瀚方面却没有第一时间出来发表任何声明反而是张哲瀚好友也就是新郎官发布ins为张哲瀚解释，网友并不买账。毕竟在国家利益面前我们的网友还是非常理智的，于是张哲瀚粉丝开始大面积的脱粉。

张哲瀚道歉：我不亲日，我是中国人，网友：到底是无知还是无耻？

张哲瀚道歉：我不亲日，我是中国人，网友：到底是无知还是无耻？

终于他今天中午发了一则微博，为自己曾去乃木神社参加婚礼、与黛薇夫人合影、在靖国神社拍照一事进行道歉。他解释关于婚礼合照他并不清楚黛薇夫人的政治背景，而在靖国神社拍照是因为他喜欢随意拍照，最后，张哲瀚称自己不亲日，“我不亲日，我是中国人！我深深爱我的祖国！大家可以批评我的无知，以后我会更认真学习历史文化知识。”

张哲瀚道歉：我不亲日，我是中国人，网友：到底是无知还是无耻？

不过网友依旧不买账，如果不认识黛薇夫人为何要主动与他人合影，作为一个中国人又怎么不会知道靖国神社在日本代表着什么，要知道张哲瀚之前多次给自己立喜欢读书好青年的人设，怎么连这点历史常识都不明白呢？小编认为在国家面前任何偶像光环都不存在，作为一个中国人爱国必须是首位，你们觉得呢？

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