近日，多位明星不幸去世，其中最让人惋惜的是于月仙。8月9日于月仙在内蒙古遭遇车祸去世，享年50岁。于月仙生前乘坐的小车与骆驼发生碰撞，她不幸去世。8月9日晚上于月仙的老公张学松发了讣告。

张学松曾表示疫情当前，丧仪从简。从讣告中可以感受到张学松和于月仙的夫妻情深。遗憾的是斯人已逝，夫妻从此天人两隔。张学松和于月仙大学时就建立了恋爱关系，不过他们在一起29年了却没生有孩子。

于月仙80岁的老母亲还在等女儿归来，可是她等不到了。得知于月仙因车祸去世的消息后，章子怡、孙茜、小沈阳、刘晓庆、倪萍、斯琴高娃、瞿弦和、白岩松、崔永元、朱军、章子怡、宋丹丹、范伟、佟丽娅、王为念、闫学晶、雪村、傅琰东等明星纷纷发文悼念她。今天于月仙的告别仪式在甘肃金昌市殡仪馆举行。于月仙躺在花丛中，她看上去很安详，她的老公和弟弟流泪陪护在她身边。

赵本山没有现身，但他的夫人马丽娟参加了告别仪式。本山传媒高层代表马瑞东、刘双平和王小宝等人到场送别于月仙。马丽娟是于月仙的表姐，据报道，还是她推荐于月仙去演谢大脚这个角色的。

现场马丽娟泪流不止，赵本山为何没来参加告别仪式呢？据报道，赵本山得知于月仙去世的事情后悲痛万分，一度失声痛哭。近些年赵本山已经送别了多位徒弟，他也已经是年过六十的人了，于月仙离世，他的心情也不好受。

也有粉丝到场送别于月仙。于月仙的离开真的让人感觉太突然了，《乡村爱情》再也没有谢大脚了。于月仙在内蒙古拍戏遭遇车祸离世，世事无常，感谢于月仙曾经给我们带来的欢乐，希望她一路走好！