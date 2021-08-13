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盘点文咏珊演过的八大经典角色，看看哪个最惊艳？

(2021-08-13 09:49:22)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

这边《你是我的荣耀》和《与君歌》正在热播，那边又一部新剧定档了。杨祐宁版《天龙八部》将在8月14日播出。在新《天龙八部》中饰演王语嫣的是85后女星文咏珊。新版《天龙八部》宣布定档后，文咏珊版王语嫣上了热搜。下面我们来盘点一下文咏珊演过的八大角色，你觉得哪个最惊艳？

盘点文咏珊演过的八大经典角色，看看哪个最惊艳？

1、王语嫣

王语嫣可是金庸武侠小说中的大美女，刘亦菲、李若彤等女星都演过王语嫣。从剧照来看，文咏珊版的王语嫣看上去清丽动人。不过珠玉在前，文咏珊版王语嫣能否得到观众的认可，得开播后才知道了。

盘点文咏珊演过的八大经典角色，看看哪个最惊艳？

2、盼兮

文咏珊的颜值挺高的，她曾在古装剧《海上牧云记》中饰演盼兮。这个角色的名字就挺唯美的，剧中盼兮是牧云笙所爱的女子，很多观众称赞说文咏珊演的盼兮让人惊艳。戏外文咏珊在2019年结婚了。

盘点文咏珊演过的八大经典角色，看看哪个最惊艳？

3、赵敏

林峰娶了网红张馨月，而他的前任吴千语还未婚。林峰和文咏珊合演了《倚天屠龙记》，这部剧由王晶执导。文咏珊饰演的是女主角赵敏。从网上曝出的剧照来看，文咏珊演的赵敏甜美又不失飒爽。

盘点文咏珊演过的八大经典角色，看看哪个最惊艳？

4、小林杏奈母亲

文咏珊在电影《唐人街探案3》中饰演小林杏奈母亲，她的戏份很少，连台词都没有，但是很多看过这部影片的观众表示被她惊艳到了。文咏珊也凭借这个角色受到了更多关注，文咏珊的美让人难以忽视。

盘点文咏珊演过的八大经典角色，看看哪个最惊艳？

5、李宁玉

文咏珊和徐璐合演过电视剧《风声》，影版的《风声》中饰演李宁玉的是李冰冰，而剧版《风声》中的李宁玉是由文咏珊饰演的。文咏珊演的李宁玉同样给人感觉又美又飒，她曾凭借这个角色圈粉。

盘点文咏珊演过的八大经典角色，看看哪个最惊艳？

6、王霖

文咏珊2007年开始演戏，她的影视资源还是不错的。文咏珊在电视剧《相爱穿梭千年2》中和魏大勋组过cp，她在这部剧中演女主角王霖。文咏珊演的王霖青春靓丽，她在剧中的造型也很多变。

盘点文咏珊演过的八大经典角色，看看哪个最惊艳？

7、高洁

文咏珊的颜值和气质其实蛮适合演现代剧的，她和张铭恩合演过现代剧《只为遇见你》。文咏珊在这部剧中饰演女设计师高洁，虽然这部剧并没大火，但是文咏珊的颜值还是很养眼的。

盘点文咏珊演过的八大经典角色，看看哪个最惊艳？

8、欧咏恩

文咏珊和周润发等老戏骨合演过电影《寒战2》，文咏珊在这部电影中饰演女律师欧咏恩。文咏珊在这部影片中的表演挺出彩的，她还曾凭借这部电影获得金像奖最佳女配角提名。文咏珊有颜值也有演技，难怪戏约不断。


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