今年已经有很多老一辈艺术家离开了我们，前段时间越剧大师王文娟刚走，今天又传来著名导演李前宽病逝的消息。日月如梭，光阴似箭，虽然他们已经离开了我们但是老一辈的艺术家们的英容样貌会永远刻在我们脑海中。

今天中午长影集团官方微博发布了一则消息称，长影著名导演、国家一级导演、中国电影家协会名誉主席李前宽于8月12日上午8时29分在浙江宁波慈溪逝世，享年80岁。此消息一出大家纷纷表示惋惜，陶虹也发文悼念，“飞机落地打开手机，满屏都是您离开的消息，真的是太遗憾了感谢您对中国电影所做的贡献，只要有您在的地方就充满了欢乐和能量！感恩您对后辈的提携和关爱，前宽导演一路走好……我们永远怀念您！” 姜昆发文哀悼：“李前宽导演，艺术大家。他为人谦逊，快人快语，真情真意，大开大阖，每一次和他相聚，都受益匪浅，都留下深刻的铭记。他创作经典无数，积累经验云隆，是艺术一代宗师，更是同仁良师益友。前宽大叔不朽，一路走好。”

李前宽1941年出生，毕业于北京电影学院美术系，一直以来他都对电影十分感兴趣，所以当他被分配到长春电影制片厂后如鱼得水，先是担任的助理导演积累经验，苦心钻研电影拍摄。是金子总会发光的，与肖桂云联合执导历史电影《开国大典》 ，该片获得第10届中国电影金鸡奖最佳故事片奖、第13届大众电影百花奖最佳故事片奖。

肖桂云是李前宽的妻子，同样毕业于北京电影学院，与李前宽既是同事又是家人，两人一起导出了很多优秀的作品，同样也是对中国电影发展做出杰出贡献的人。

李前宽导演的作品得到了大众的认可，之后他又执导《佩剑将军》、《开国大典》、《重庆谈判》、《决战之后》、《七七事变》等电影，其中《开国大典》获第10届中国电影金鸡奖最佳故事片奖、第13届大众电影百花奖最佳故事片奖，《重庆谈判》 获“华表杯”优秀影片奖、第17届百花奖优秀影片奖。

李前宽在当时对战争题材类的电影十分拿手，他导演的作品多次获奖，并且当时的那些珍贵影片也给现在身处安逸社会的我们带来深刻的影响。没有老一辈革命先烈们的抛头颅洒热血，怎么会有如今的太平盛世呢？

不过李前宽先生年纪大了，上次公开露面还是2019年10月11日，《开国大典》4K重映长影看片会，导演李前宽、肖桂云在接受完采访后不愿打扰观众，他们默默地站在门口深情地看着银幕，似乎也是在回忆这么多年来的心路历程。

李前宽可能有很多年轻观众并不认识，但是他留下的经典作品是值得去回味的，他的离世对中国电影来说是一个很大的损失，希望老先生一路走好。