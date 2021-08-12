2014年文章被发现婚内出轨当红女星姚笛，两人更是多次旁若无人的在外约会直至被媒体曝光，引来一片骂声，要知道当时马伊琍正怀着二胎而文章作为马伊琍的丈夫在妻子怀孕期间出轨那是相当渣男的做法。而姚笛明知道文章已经结婚生子还和他多次约会，被网友称为小三，两人的演艺事业一落千丈。文章现在再也回不到当时风头无两的时候，而姚笛的戏也都收视惨淡，甚至还被大家抵制，两人也算是恶有恶报了。

不过时间总是会带走一切，互联网的记忆本就十分短暂，渐渐的这件事情也回归到了正规。双方好像各自回到了各自的轨道上，在2017年7月份姚笛被拍与一名神秘男士交往过密，于是姚笛在微博上晒出一大束玫瑰花并大方承认新恋情，之后两人交往了两年后随后在2019年7月姚笛自爆已经结婚了。而同样也是在2019年7月文章在微博上宣布与马伊琍离婚，大家纷纷跑到马伊琍微博下面连连祝贺姐姐脱离渣男，离得好。

这件事本来大家以为也就会这么平平淡淡的结束了，但是最近又起了波澜。近日有媒体拍到一段视频：姚笛老公与一位身材火辣的美女深夜手挽手从会所走出来，两人有说有笑，美女还笑着用身体蹭姚笛老公，姚笛老公也是立即摸了摸她的后脖颈，两人十分亲密。媒体还拍到姚笛老公还让工作人员贴心给这位神秘美女一大束捧花，疑似表达爱意，丝毫不顾及自己已婚的身份。

从视频中不难看出两人关系十分亲密，似乎也不是第一次一起出来约会了，花都安排上了难道是提前过七夕节？姚笛自从高调宣布自己的恋情之后从结婚开始便很少秀恩爱，一直都十分低调，似乎是想安心做一个好太太，自己的微博上也很少见她提及自己老公的事情。而这次她老公高调给别的美女送花，不知道她看了会有如何感想？今年六月份姚笛刚刚进组拍戏，这才两个月时间老公就按捺不出躁动的心出轨了，估计姚笛在拍戏可能还不知道自己被绿了。

有意思的是在这个媒体发布的视频下面网友们的留言不仅没有对姚笛表示同情，反而是引来了群嘲一片，当年姚笛明知道文章是有家庭的还与他搞婚外情，而现在风水轮流转自己的老公同样也看不住，趁着自己不在家与神秘女子甜蜜交往，网友纷纷表示天道好轮回，姚笛恬不知耻的破坏别人的家庭那么同样别人也同样可以破坏她的家庭，也算是她咎由自取。

还有一部分网友更是想让姚笛和丈夫离婚，去找文章再续前缘，毕竟渣男配渣女，两个人合伙过日子不要再出去祸害别人得了。当然还有一部分人认为虽然姚笛老公出轨是她活该，但是她的老公也不是好人，趁着老婆进组拍戏就出去乱搞，也是一个渣男。事情在网上已经引起了热议，希望姚笛方面的工作人员可以尽快回应。