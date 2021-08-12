无规矩不成方圆，明星作为公众人物更应该带头遵守各项法律法规。有的明星人设坍塌就因为法律意识淡薄。就如权威媒体所言，应该提高当明星的门槛，这样才更有利于传播正能量。下面我们来盘点一下近些年因违反交规被处罚的八大明星，看看都有谁？

1、张一山

近日，张一山再度上热搜了，他这次上热搜跟演技或是感情无关，而是跟他违反交规有关。原来张一山被拍到开车压了黄实线，后来张一山因此被罚款100元，记3分。张一山的副驾驶位置上坐着一位美女，据报道这位美女疑似是他的经纪人。

2、董又霖

董又霖和金晨传过绯闻，他是成龙的外甥。董又霖演过《谁说我结不了婚》等影视剧，还上过《天赐的声音》等综艺节目。董又霖曾被拍到违反交规被交警处罚，不过当时他的心情似乎没受到什么影响。

3、韩红

实力派女歌手韩红可以说是歌坛的大姐大了，她跟赵薇等女星的关系挺好的。韩红曾被拍到一边开车一边打电话，这样的行为违反了开车不能打电话的规定，此外她还曾被曝疑似挪用车牌，后来她的车被暂扣了，还被罚了5000元。后来韩红发声道歉。

4、陈乔恩

陈乔恩和圈外男友感情稳定，还传出过婚讯。前任霍建华都已经当爸了，陈乔恩也该步入人生新阶段了。陈乔恩曾被查到酒后驾驶，后来她交了保证金被保释了。陈乔恩曾就酒驾一事发声道歉。

5、袁立

袁立演过《铁齿铜牙纪晓岚》、《永不瞑目》等影视剧，她的现任丈夫是诗人梁太平。袁立是比较耿直的女星，她曾因违章跟交警起冲突。原来当时袁立开车违章走了公交车道，袁立在看了监控后认罚，并发声认错。

6、何洛洛

何洛洛曾是R1SE的成员，他上过《奔跑吧第四季》等综艺节目。何洛洛曾被拍到在开车等红绿灯的时候玩手机，后来由压实线变道。后来何洛洛就没能认真遵守交通法规向公众道歉，并表示请大家监督他。

7、孙杨

奥运冠军孙杨无证驾驶的事情曾引发热议，交警部门就此事对孙杨做出了行政拘留7天，罚款2000元的处罚决定。后来孙杨发声道歉。星二代李天一也曾被曝疑似无证驾驶。

8、刘小光

于月仙因车祸去世了，《乡村爱情》还会继续拍下去吗？还记得《乡村爱情》中的赵四吗？赵四的扮演者刘小光曾因酒后驾驶被罚。交警对刘小光酒后驾驶的行为处于记12分，罚款1000元，暂扣驾驶证6个月的处罚。