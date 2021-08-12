现在越来越多的年轻人都喜欢玩一个娱乐游戏——“剧本杀”，“剧本杀”是玩家到一些线下场馆参与的具有推理性质的游戏。玩家根据自己的剧本完成剧本内容并且找出隐藏真凶。而这个行业的高速发展让一些综艺人发现了亮点，于是娱乐圈内出现了很多剧本杀的综艺节目，我们今天一起盘点8大剧本杀综艺节目，看看你最喜欢哪个吧？

1、《明星大侦探》

《明星大侦探》作为国内首档明星推理综艺，节目的创意借鉴了韩国的《犯罪现场》，节目每一期都是一个新的案件，大家拿到不同的剧本扮演不同的人物，大家一起破案找出凶手。不得不说《明星大侦探》真的是做的比较成功的一个综艺了，里面很多出圈名场面还有一些高光玩家比如白敬亭、撒贝宁、魏晨等人，既搞笑又会推理，赢得了很多好评。

2、《萌探探探案》

这个《萌探探探案》是今年刚出的推理真人秀，算是今年打响剧本杀综艺的第一炮，里面的主持人配置还是相当不错的，不仅有孙红雷、沙溢、杨迪这样的搞笑效果保障明星还有小鲜肉黄子韬、宋亚轩的加入，通过剧情的疑点以及游戏获取线索，寻找案件真相。不过这个综艺感觉游戏设置的一般，没有办法与剧情合理的衔接，当个搞笑综艺还是可以接受的。

3、《奇异剧本鲨》

《奇异剧本鲨》是一档游戏体验真人秀，每期进行不同的主题，不同的玩法，进行线下剧本杀聚会，不仅设置了实景还会有一些NPC，常驻嘉宾有王源、魏大勋、金婧、秦昊，是今年刚出的剧本杀综艺，向具有社交需求的年轻人传递潮流娱乐的新模式，里面的搞笑场面也是蛮多的，喜欢剧本杀综艺的朋友们可以看看。

4、《最后的赢家》

这个综艺也是爱奇艺的剧本杀综艺，将要打造城市级别的大型沉浸式实境推理，不过目前还没有播出，但是节目的一个比较大的噱头就是由李易峰带队，要知道李易峰很少参加综艺，这次还是由李易峰担任队长，还有一个看点就是这个《最后的赢家》是10集的连续剧式推理，在10期案件后寻找出幕后大BOSS。和其他综艺每期一个案件不同，这个和电视剧类似，想必又要掀起一波热潮。

5、《风云剧会》

大家对于央视的固有印象应该都是比较专业很少有综艺节目，而一句“来央视网玩剧本杀”将央视出品的《风云剧会》带入到大众视野中来，很多网友纷纷表示十分期待《风云剧会》，毕竟央视出品都是精品，本来剧本杀综艺节目就是相当火爆了，而央视的加入让“剧本杀”综艺又火上了一层楼。

6、《闪耀的侦探家族》

爱奇艺、芒果TV纷纷出了多个剧本杀综艺节目，而优酷也当仁不让，推出自己的剧本杀综艺《闪耀的家族》，是一档明星角色扮演实景推理真人秀，嘉宾将参与两天一夜的剧本杀，并根据自身的剧本和场景中的线索进行推理，该综艺还有《唐人街探案》张淳团队的加盟，相信将会为节目质量带来保障，两天一夜的剧本杀让节目多了 不少的看点，期待它的播出。

7、《玩票大的》

《玩票大的》这个剧本杀综艺节目也是优酷出品的，是将潮流文化和“剧本杀”模式相结合的全新类型综艺，虽然又是剧本杀综艺不过有新颖的创意想必收视率还是有所保障的。

8、《X扇门卷宗》

《X扇门卷宗》听起来就十分的吸引观众，该综艺节目将以国风剧本杀为内容主体，在上海线下搭建剧本杀线下店，线上线下结合，打造年轻人喜爱的“打卡点”，相信又要引来很多国风爱好者的追捧啦。

“剧本即人生，请各位换个人生，再活一次。”剧本杀为什么在年轻关注中越来越受欢迎想必如今的高节奏工作生活带给了大家很大的压力，而在剧本杀中我们可以扮演不同的角色，体验不同的人生，而综艺节目本来就会给大家带来轻松愉快的氛围，剧本杀综艺越来越火也不无道理。