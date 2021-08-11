想必大家都还记得前两天疑似霍尊恋情曝光的微博，当时女主角陈露在8月8日21:18分准时晒出了与霍尊的甜蜜合照，但是却没有获得霍尊的任何回应，被全网嘲笑是单方面官宣，时隔两天8月10日21:18分陈露又准时踩点在微博上晒出超长截图，声称：时间会偷走一切，也会让一个人变得如此陌生。疑似霍尊人设崩塌，到底是真是假？

在陈露的文章中我们可以看出陈露首先回应了两天前自己表白霍尊的事情，随后和大家展开叙述了她和霍尊之前的爱恨情仇。据陈露说早在2012年两人便由相识相知到相爱，截止到目前为止已经谈了9年了，但是霍尊却始乱终弃，并且出轨别人。

在2012年陈露还是一个默默无闻的舞蹈演员，没有任何知名度，但是对霍尊却是一见钟情，因为霍尊是音乐人火风的儿子所以陈露想要与之相配必须要先提升自己的社会地位，所以她成长为国家二级舞蹈演员，也小有名气，当时的霍尊虽有父亲的提拔但是在娱乐圈也是一个小透明的存在，陈露为了减轻霍尊的负担也为了两人的小家庭就辞职自己创业，用赚来的钱支持霍尊。

2014年霍尊在《中国好歌曲》中获得冠军，开始小有名气，而2017年霍尊被第一狗仔拍到和陈露同框的照片，但是当时霍尊却不选择公开反而让陈露取关自己，塑造还是单身的人设，所以一直以来陈露是霍尊的女朋友这件事在霍尊的部分粉丝中是公开的秘密，而有些粉丝却不相信反而一直对陈露恶言相向，也换不来霍尊的一句袒护之言。

但是压垮这个姑娘的并不是粉丝们的辱骂而是霍尊自己的做法，当两人已经稳定谈了9年恋爱的时候陈露多次向霍尊表示了结婚之意，但是霍尊多次以各种理由拒绝，并将原本要置办两人婚房的钱拿去给霍尊妈妈去买别墅，也不想给陈露一个家。这原本已经让陈露寒了心，更让陈露心如死灰的还有霍尊在恋情里的不忠。

霍尊多次和朋友商量如何让陈露自己提出分手，这样也可以确保陈露不会随意爆料，这时候霍尊已经和别的女生暧昧了，并且在两人还没有确定最终分手的时候霍尊已经将别的女生带回家中过夜，被揭穿后霍尊只让陈露开价赔偿金的问题，却丝毫没有挽回之意。当陈露因为九年的感情妥协之后霍尊支付了赔偿金后又反悔，并让自己的律师团队对陈露展开长达六小时的恐吓威胁的行为，实在让人义愤填膺。

两次微博陈露都选择在21:18发送，其实是霍尊的生日9月18日，毕竟9年的感情陈露的付出肯定是常人无法想象的，与明星谈恋爱本就要付出很多，虽然霍尊不是流量小生，只是一个歌手，但霍尊在与陈露谈恋爱的九年时间里还出轨其他女生，甚至分手了还恐吓威胁女主角，这样的做法实在是让人心寒。关于霍尊的实锤黑料尚未曝光，小姐姐这次勇敢站出来就很让人佩服啦，小编想对小姐姐说就当青春喂了狗，希望小姐姐以后一切都好。



