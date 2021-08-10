8月9日，在《乡村爱情》里面饰演”谢大脚“的著名演员于月仙在阿拉善右旗因车祸去世，年仅50岁，消息传来让很多人都觉得不相信，之后章子怡、孙茜、小沈阳等明星也在社交平台上发文悼念，网友们也纷纷表示可惜，甚至还有网友评论说道：世间再无谢大脚。

警方也发布了警情通报，于月仙的车祸发生在8月9日凌晨3时27分，于月仙因伤势过重身亡，车上一共4个人，驾驶员郭某龙和其他两位乘车人受伤，目前正在救治中，并无生命危险，事故的原因正在调查中。

据悉，于月仙当时所乘坐的车辆因为和骆驼进行相撞，车祸现场可以说是相当惨烈，两头骆驼被撞得没有全尸，地下还留有骆驼毛和内脏，而车辆的顶部也被掀开，车头部也被撞得扭曲变形，甚至车内的气囊也都弹开了，这也可以看出当时的车速应该也是很快了，才会导致车祸现场那么严重。

在此之前，也有网友猜测当时车上的人没有系安全带，但是这个说法遭到了交警大队人员的否认，据处理此事的交警说”当时车上四人都有系安全带，而且还可以确认于月仙所坐的还是副驾驶座后方“。

于月仙去世后，她的先生张雪松已经到达了现场，在处理于月仙的身后事，并于昨日已经发布了讣告，随后，刘老根大舞台官方账号也转发了这则讣告并配文：“大脚婶，一路走好！”

而据于月仙的弟弟表示，目前于月仙近80岁的老母亲还不知道姐姐去世的消息，“现在妈妈还不知道这个消息，主要是这个事太突然了，害怕她接受不了”。于月仙的母亲目前正居住在于月仙北京的家中，以为女儿出门拍戏去了。

于月仙是内蒙人，这次也是她到自己的家乡去拍戏，事发前四天，她还在自己的微博上为家乡的文化旅游代言！“欢迎到我的家乡赤峰阿斯哈图石林看奇观！”没想到这是她最后一次回家了，她也永远地留在了内蒙。

回顾于月仙的一生，她的身影广泛活跃于众多乡村影视剧中，从《马大帅》到《火红的日子》再到《乡村爱情》，于月仙成为农村貌美大婶的典型代表，而她塑造的”谢大脚“形象更是达到了深入人心的地步，以后再也无法在《乡村爱情》里面看到谢大脚了，而”大脚超市“里也就只剩下王云一个人了。

而事故发生之后，开车的司机也遭到了网暴，有人怀疑是他疲劳驾驶，也有人质疑他超速开快车，然而一些在新疆内蒙当地有丰富驾龄的司机朋友则表示，不一定就是司机的过错。于月仙出事的地方本来一直就有成群的骆驼在路上横行，高速行驶过程中碰到有骆驼出现，首先刹车是停不下来的，其次猛打方向盘会引起车辆侧翻，因此这个时候最好的办法就是直接撞上去。现在警方也在调查事故原因，因此网友们也不必无端猜测，还是等警方发布消息吧。