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网友嘲讽胡杏儿老公是“世纪软饭王”，没想到却被“打脸”了

(2021-08-10 15:16:31)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

8月9日，胡杏儿老公在社交平台上分享了两个儿子雨中漫步的身影，却被网友嘲是“世纪软饭王”，还称胡杏儿在生娃前后都辛辛苦苦地拍戏，而他却每日以逗娃为乐。对此，胡杏儿老公李承德则回复道“自己已经拼博事业很多年，现在也有好几间公司，而且今年公司生意还不错，所以有些时间陪孩子”，并称“孩子和家庭是最重要的”。

网友嘲讽胡杏儿老公是“世纪软饭王”，没想到却被“打脸”了

网友嘲讽胡杏儿老公是“世纪软饭王”，没想到却被“打脸”了

对此，胡杏儿发长文力挺老公：“他多年来一直努力工作及养家，并已建立非常成功的事业。他要工作，但他愿意花更多时间在孩子上”、“我更要感谢他，让我能继续在事业上打拼。”不得不说胡杏儿现在可以说是相当幸福，五口之家生活得十分融洽，老公也十分宠爱她，这恐怕得感谢黄宗泽的“不娶之恩”。

网友嘲讽胡杏儿老公是“世纪软饭王”，没想到却被“打脸”了

黄宗泽与胡杏儿在一起谈了长达8年的恋爱，两人在当时可是娱乐圈的金童玉女，两人一开始谈的还是地下恋，并且持续了七年，直到胡杏儿开了一场迷你音乐会后两人才正式公开。公开后两人也度过了一段十分幸福的日子。

网友嘲讽胡杏儿老公是“世纪软饭王”，没想到却被“打脸”了

黄宗泽为胡杏儿买了车，还为她在香港这种寸土寸金的地方买了房，这一度让胡杏儿很感动。然而黄宗泽和胡杏儿在一起多年却一直花边新闻不断，到处撩妹。一开始胡杏儿还在继续忍让他，并且希望两人能结婚，而黄宗泽始终没有给她一个回复，更没有收敛自己，反而越来越放肆，最后终于伤了胡杏儿的心，两人分手。

网友嘲讽胡杏儿老公是“世纪软饭王”，没想到却被“打脸”了

2015年的时候，胡杏儿爆出自己结婚的消息，而且老公还是个圈外人，与黄宗泽不同的是，李承德会为了给胡杏儿一个完美的婚礼，找到了全世界仅有的一双高跟鞋，而且还经常带她到处旅行，更会支持她的工作，在她工作时探班或者做东西给她吃。

网友嘲讽胡杏儿老公是“世纪软饭王”，没想到却被“打脸”了

两人结婚多年，已经生了三胎，而且现在的胡杏儿也经常在社交平台上分享自己的幸福，看来她真的是嫁对人了，一家五口的幸福生活可真让人羡慕。

网友嘲讽胡杏儿老公是“世纪软饭王”，没想到却被“打脸”了

胡杏儿现在的状态也很好，看来真的是被人宠到心里了。反观黄宗泽，他一直到胡杏儿生了第一个儿子才说出“恭喜”二字。黄宗泽已经错过了那个深爱他的女孩，而胡杏儿等来了属于她的真正的幸福。

网友嘲讽胡杏儿老公是“世纪软饭王”，没想到却被“打脸”了

胡杏儿老公的事业还算成功，而他也把更多的重心放在家庭和孩子身上，这样的男人怎么能称为“世纪软饭王”呢？有些网友未免管得太宽了点，而且就算男方没有工作，夫妻两个人一方顾家里一方拼事业又有什么不可以的呢？

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