现在国内的综艺市场发展是相当快的，各种各样形式的综艺竞争都非常激烈，不过关于内娱的综艺节目一直被大众所诟病，不管是明星在真人秀节目中不够真实还是综艺团队没有新意又或者节目没有看点，反正没有给网友带来综艺的感觉，而韩国却有一个又一个好看并且经典的综艺节目，咱们国内的综艺节目真的是把观众当傻子让明星轻松就能把钱给赚了。

例如湖南卫视美食真人类综艺《中餐厅》，如今已经拍了五季了，每一季的嘉宾都有变动，但是观众却越变越少，而越来越多的观众表示《中餐厅》相当无聊，一季节目也就十二期而已，但是第三期了才迎来第一波客人，前两期节目大家啥也不用做就聊聊天熟悉熟悉，一天就过去了。之前《中餐厅》的开门迎客一直都是节目最主要的看点，因为可能会出现各种各样的突发情况，但这一季的进度会让观众觉得有点拖沓，基本上没什么看点。

另一档越来越被观众吐槽的综艺也是湖南卫视的《向往的生活》，其实这个综艺刚开始出的时候吸引了很多的粉丝，当时何炅、黄磊、刘宪华三人算是常驻主持人，每次会邀请不同的明星来到村庄做客，将大城市的快节奏转变成农村的慢节奏题材很新颖。但是这么多季下来也没什么太多的改变，有网友总结了一下就是早上干活然后看黄磊做饭谈谈心然后干活休息再看黄磊做饭边吃饭边聊天，一天就这么过去了，看几次还有新意但是看了几十次后都是一样的重复过程，网友自然觉得索然无味。

还有《奔跑吧》这个综艺，其实当时刚刚从韩国引入到中国来的时候收视率那都是一骑绝尘的，初代嘉宾王宝强、邓超、郑凯、陈赫、李晨、杨颖、王祖蓝这七个人的名声一下子在祖国大江南北打开了，当时的节目十分刺激又真实，大家为了赢撕名牌都会拼尽全力绞尽脑汁，所以节目的笑点也是非常多的，而现在的《奔跑吧》基本上没有撕名牌的片段了，就是几个人凑一起玩玩游戏，随便吃吃美食，宣传一下当地的美食美景，基本上一期节目也就结束了，尽管最新的一季《奔跑吧》邀请蔡徐坤和黄旭熙两大帅哥来做主持人，也挽救不了低迷的收视率。

其实现在的综艺节目是越来越无趣了，制作人们也不会发明游戏新玩法，基本都是遵循以前的节目基调进行下去，没有任何改革创新，所以有些网友表示现在的综艺无非就是吃吃饭，谈谈恋爱，玩玩游戏，就轻松把钱赚了，所以越来越多的明星一旦有了知名度便会参加很多个热门综艺节目，不仅轻松还能赚钱何乐而不为呢？



