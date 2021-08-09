8月9日中午12时，一则于月仙去世的消息登上热搜榜，并瞬间占领榜一热搜位。据知情网友称: 2021年8月9日上午，于月仙一行在内蒙古拍电视剧，由于车速过快，出现意外。因本人伤势太重身亡。

于月仙1971年出生于内蒙古自治区赤峰市，毕业于中央戏剧学院表演系92班，是天津人民艺术剧院演员，后来因为参演赵本山导演并拍摄的农村爱情轻喜剧——《乡村爱情》中的“谢大脚”而走红，在剧里她开着象牙村的大脚超市，是长贵的妻子，因为她真实淳朴的演技而广受大家好评。

在《乡村爱情》系列电视剧的15部中谢大脚都是有着很重要的戏份的，虽然有时候有点毒舌但是还是对村名十分热心，已经算得上是《乡村爱情》中的灵魂人物了，而这次在自己的家乡拍戏突然发生车祸也是让人十分意外的。其实赵本山和于月仙是亲戚关系，于月仙是赵本山老婆的表妹，于月仙在老一辈观众心中是很有一席之地的，所以在赵本山出品或者参演的作品中总是会看到于月仙的身影，本着肥水不流外人田的原则，赵本山对于月仙的演绎事业也是有着诸多帮助，两个人算是互帮互助，相辅相成了。

当然这个消息一出很多网友表示不敢相信，毕竟于月仙也才50岁，怎么可能就突然去世了呢，后来有人联系了于月仙的弟弟于英杰，他是本山传媒艺术总监刘双平的助理，向其求证消息是否属实。于英杰表示他也是刚接到于月仙不幸去世的消息，不过具体情况尚未可知，不过他正赶去现场。这消息一出也是侧面证实了于月仙已经离开人世的消息属实了。

于月仙的离世对赵本山团队来说是一则重创，赵本山自从不演小品后演绎事业就不再是巅峰状态了，虽然自己成立了本山传媒，培养了很多喜剧人比如小沈阳、丫蛋这些小品喜剧演员，但是在观众心里还是觉得就像是东北地方二人转，没有本山大叔那个味儿。而赵本山拍摄的电视剧《乡村爱情》虽然现在已经有15部了，但是观众越来越少，收视率也不如当年了。

于月仙演得“谢大脚”作为里面比较出彩的角色是获得很多年轻网友的喜欢的，所以于月仙不仅在《乡村爱情》系列电视剧有出演，自己也是出演了很多电影、电视剧，深受广大观众的喜欢。这次她的突然离世对赵本山来说不仅是少了一个亲人更是少了一个好的工作伙伴，不仅以后缺少很多影视资源更主要的是之后的《乡村爱情》就会少了观众很喜欢的“谢大脚”这个故事，对以后的收视率也会有一定的影响。

于月仙生前代表作除了《乡村爱情》，还有《西游记后传》、《水浒传》、《青山绿水红日子》、《理想照耀中国》等，曾获得“华鼎奖乡村题材类最佳女演员奖项”“第六届华鼎奖老百姓最喜爱十佳电视明星奖项”。

年轻时于月仙的古装造型也曾惊艳众人，堪称“风华绝代”！于月仙最后一条微博是8月6日发出的电视剧《理想照耀中国》相关内容。

于月仙的老公张学松也是一位演员和导演。于月仙的私生活也非常低调，早年生活窘迫之际，他与丈夫只能两地分居，没有孩子，但他们感情依旧很好。于月仙很少在媒体面前提到自己的家庭，但正是因为丈夫背后默默的支持才让她有机会在镜头之前展露风采。

于月仙去世的消息传出后，很多明星都在微博发文哀悼。都说永远不知道明天和意外哪个先来，年仅50岁的于月仙就这样突然的离开了我们，不过网友们再怎么惋惜也没用了，只能怀着沉痛的心希望于月仙老师一路走好吧。