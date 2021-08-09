8月8日晚，陈露在微博上发了一张自己与霍尊的合照，并且@霍尊本人，配了一个爱心，要知道霍尊是9月18日的生日，这么一张甜蜜合照让大家纷纷猜测两个人是否在官宣恋情。但是直至小编发文的时候霍尊方面还未做出任何关于恋情的相关表态，这可能是娱乐圈首个单方面官宣恋情的情侣了。

霍尊出身于音乐之家，父亲是音乐人火风，母亲仲小萍也曾是歌手，霍尊在音乐上的造诣也是不容小觑的。在2014年央视音乐真人秀《中国好歌曲》获得冠军，他的原创歌曲《卷珠帘》更是获封“年度中国好歌曲”，自此霍尊正式进入娱乐圈发展，且因为其优质的嗓音让他有着不俗的成绩。而陈露是国家二级舞蹈演员，曾多次登上央视春晚，虽然没有霍尊那么大名气但是自己也算是小有所成的。

据悉陈露一直都是霍尊的绯闻女友，两人早就是恋人关系了，秘密相恋的时间至少长达八年，在霍尊的粉丝圈子里早就是一个公开的秘密了，几年前还有狗仔拍过两个人一起在火风家吃饭，但是一直以来霍尊都没有回应这件事，昨天陈露更是大方在微博上晒出两人的亲密合影，似乎是想为自己挣得霍尊正牌女友的名义，可是霍尊的做法实在是让人寒心。

从这次的照片中可以看出，霍尊把陈露紧紧揽在怀里，女孩脸上满是幸福的笑容。两个人都穿着黑色休闲服饰，颜值超高五官精致，看上去男才女貌非常般配。陈露有着小巧瓜子脸、高高的鼻梁和大大的杏眼，皮肤水嫩白皙，颜值一点都不输女明星。但是距离昨天陈露单方面宣布两人恋情已经过去了十多个小时，不明白为什么霍尊还不出面回应。

这样的做法在粉丝眼中显得霍尊十分的没有担当，其实霍尊虽然作为歌手在娱乐圈内发展，但是他不是流量歌手，所以粉丝对于他谈恋爱并不反对甚至都是一片祝福，毕竟霍尊今年也三十岁了，谈个恋爱也没什么，现在女方大方官宣男生却躲起来不出声让很多网友纷纷表示无法理解甚至辱骂霍尊没有担当，辜负陈露这么多年的爱。

爱情就如人饮水，冷暖自知，小情侣之间不可能一直都很完美肯定会出现各种磕磕碰碰最后一起走入婚姻的殿堂，如今陈露晒出与霍尊的合照，疑似官宣恋情，而霍尊却一直不作回应，看来还另有隐情，二人的感情最终会如何结局咱们还未可知，只能先祝福他们长久下去吧。