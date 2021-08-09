昨天下午16：00杨和苏突然在微博上发布自己已经和女友张馨月和平分手的微博，引来一片吃瓜群众，有一部分网友表示不认识杨和苏以及张馨月，有一部分网友错把这个张馨月认成了林峯的老婆以为又是一个大瓜，而还有一部分两人的CP粉纷纷表示不相信，并且一直在两人的微博下面一直询问分手的原因，让我们一起来揭秘杨和苏和张馨月分手的真实原因吧。

杨和苏是中国内地嘻哈说唱男歌手，很多人认识他是因为在2019年，杨和苏参加爱奇艺音乐选秀节目《中国新说唱2019》，并且最终获得全国总决赛冠军，使得他名声大振，所以很多人才可能对张馨月不太熟悉，杨和苏还是很多人认识的。

而他与张馨月却是早有渊源的，两人很早就认识，同他们还没出道的时候两个人都是十分热爱音乐的朋友，后来两人一起合体参加了2016年浙江卫视选秀节目《中国新歌声》，杨和苏与张馨月组成“低调组合”参赛，最终获得周杰伦组三强、全国12强的好成绩，而两人也被粉丝戏称为“低调CP”。

出道后两个人一起创作了很多好听的歌曲，比如《约会王图艾》《终点起点》《R!CH》《半厘米》 《FAST》等等，都深受年轻网友们的喜爱。但是在事业上顺风顺水不代表感情上也是如此，两个人的歌曲给他们带来了很大的知名度，但是两人的感情却发生了危机，其实这不是两个人第一次分手了。

前不久网上就传出杨和苏与张馨月分手，粉丝们都倍感心痛，劝说两人再好好考虑珍惜彼此。确实毕竟也是多年相伴的情侣怎么可能说分手就分手呢？没过多久两人就复合了，并且前几天两个人还合体一起演出并且还互相拥抱了，网友们十分欣慰。

但是有话说鞋子合不合脚只有自己知道，旁人如何知道内情呢？情侣之间两个人实力相当，并且喜好相同都是歌手，而且还是拍档，往往工作上的问题会直接影响到感情，时时刻刻都黏在一起，彼此缺乏空间，缺乏人与人的距离感，往往对彼此的感情非常不利，所以在两个人的合作曲《都走了》中歌词似乎道尽心酸，也预测着两人的感情会无疾而终。

虽然两人都同时发了和平分手的微博后但是还是很多人表示不相信，并且猜测是否有人出轨导致分手，一时间引发了很多网友的激烈讨论，但不久后杨和苏回应说他们对外发文是为了给这段感情一个交代和画句号，无意上热搜和被营销。希望大家理智，也不要再恶意营销了，他们不需要这个热度。

感情毕竟还是两个人的事情，虽然粉丝们难以接受但是这是他们俩的事情，各种原因旁人不得而知，重要的是两个人这么多年的相互陪伴互相成长，而作为歌手重中之重就是创作出好听的歌曲带给粉丝，希望网友们也别过多关注两人的恋情更多的是期待两人再给大家带来更好听的新歌吧。