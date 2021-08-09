吴亦凡事件说是闹得满城风雨也不为过，不仅自己所有的社交账号被封还让很多明星都陷入到丑闻风波中来，根据网友爆料林俊杰和潘玮柏可能也是吴亦凡团伙犯罪的一员，虽然后续结果还没出，但是有一个人却进入到大众的视野中来，这个人就是——苏芒。

苏芒是前时尚集团总裁，前《时尚芭莎》总编辑，在娱乐圈内有着不俗的人脉圈子，因为她的职业所有有着得天独厚的时尚背景，想要获得品牌方的代言少不了要接触苏芒，而8月1日她的微博因为之前吴亦凡小g娜事件无脑帮助吴亦凡说话导致自己社交账号被禁言。

其实被禁言的不只是她一个人还有《奇葩说》辩手马薇薇，作家六六，但是当她们被禁言后还是通过小号或者别的渠道来向大众道歉，想要取得网友们的原谅。但是苏芒却没有任何的动静，并且当吴亦凡被全网抵制并且解约代言的时候苏芒却依旧没有删除关于吴亦凡的任何相关消息，并且还保持微博关注状态。这次她誓死也要维护吴亦凡让人不禁想入非非。

关系如此好的两人让人不禁猜想苏芒是否也被卷入到吴亦凡事件中来呢？在苏芒迟迟不道歉不出面时网曝吴亦凡事件中确实苏芒在里面扮演了想到重要的角色，并且已经被请去调查。虽然吴亦凡在娱乐圈内没有任何代表作或者是代表歌曲，不过苏芒利用自己的时尚资源帮助吴亦凡拿到很多大牌代言，两个人的利益羁绊非常大，而吴亦凡也利用自己的流量小生的身份帮助苏芒达到她的目的，两人狼狈为奸。

而8月5日有网友在企查查上发现显示《时尚芭莎》前总编苏芒被微博禁言后，投资公司又被强制执行超200万。亚洲星光文化传媒（北京）有限公司新增被执行人信息，执行标的2039723元。 该公司成立于2014年，苏芒就是公司股东之一。

同时当其他两个女明星马薇薇和六六因为自己不当的言论向全网道歉的时候苏芒却躲在背后一声不发，当井柏然，何炅，范冰冰被网传也和吴亦凡事件相关的时候他们都选择了报警处理来证明自己的清白，而苏芒作为吴亦凡在时尚圈的领头人同样也被牵入其中，她却视而不见不仅不为自己反驳也没有发表律师函指责网友更没有选择报警。反而一反常态选择消失，这样的事情进展实在是太奇怪了。

娱乐圈的男星女星们都分外注意自己的声誉，被卷入吴亦凡事件中无疑对自己的事业也是毁灭性的打击，甚至也会坐牢，苏芒的做法让网友猜测她也参与到吴亦凡事件中来了，因为她的职业可以轻而易举的接触到漂亮的女生，如今不采取任何对自己名誉的补救措施真的让人不禁思考是否她也被警方召唤前往警局调查，与外界隔绝如此才没有机会来为自己辩解？

真相到底如何咱们继续耐心等待警方的通报，相信经过此时那些想要骗粉丝骗网友的明星们都会有所收敛，明星作为一个人的精神支柱，粉丝可能会因为任何一个细枝末节喜欢上你，但是请不要做令大家失望的事情，这才对得起粉丝们的喜欢，才对得起明星这个词啊。