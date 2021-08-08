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盘点离婚后还做朋友的八对明星，看看都有谁？

(2021-08-08 10:49:41)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的明星们离婚总是会闹出一番风波，有的人离婚之后能够和平相处，有的人离婚之后老死不相往来。其实不少明星夫妻在离婚之后还会藕断丝连，至少还能做朋友，那么这样的明星都有谁呢？一起来盘点一下吧。

盘点离婚后还做朋友的八对明星，看看都有谁？

1、陈思诚&佟丽娅

陈思诚与佟丽娅离婚应该是今年娱乐圈发生过的一件大事，其实两人的婚姻很早就被人唱衰了。今年两人官宣离婚也没有太让网友们感到惊奇。没想到的是在佟丽娅38岁生日到来时，前夫陈思诚在微博上第一时间送上生日祝福，看来两人的关系一直不错。

盘点离婚后还做朋友的八对明星，看看都有谁？

2、贾乃亮&李小璐

贾乃亮与李小璐离婚之后，已经不止一次的被人拍到两人见面的场景。毕竟两人还有一个可爱的女儿甜馨。为了女儿，贾乃亮也会经常与李小璐见面。怪不得网上经常会流出二人即将复婚的传闻。

盘点离婚后还做朋友的八对明星，看看都有谁？

3、张亮&寇静

当初张亮官宣自己与妻子寇静离婚的时候网友们还是很惊讶的，毕竟他们夫妻二人的关系还是很好的呀，怎么就突然离婚了。离婚之后的张亮与寇静也常常见面，私下关系不错，不知道两人会不会复婚。

盘点离婚后还做朋友的八对明星，看看都有谁？

4、谢贤&狄波拉

谢霆锋的父母谢贤与狄波拉都是香港娱乐圈的大明星，两人很早之前就离婚了，但是两人私下的关系还不错。据说谢贤还曾经带着自己的小女友去跟狄波拉见面。曾经的夫妻能相处成这样也真是不容易。

盘点离婚后还做朋友的八对明星，看看都有谁？

5、吕良伟&周海媚

吕良伟曾经与周海媚有过一段短暂的婚姻，两人当初热恋而结婚，最终和平分手。离婚多年之后两人见面画面还是很和谐，公开场合中动作举止也很亲密。

盘点离婚后还做朋友的八对明星，看看都有谁？

6、庾澄庆&伊能静

在庾澄庆与伊能静离婚之后，两人之间的关系还是很微妙的。伊能静还曾经公开表示过庾澄庆没法取代，两人之间还有孩子的牵绊，一定还会相互来往的。

盘点离婚后还做朋友的八对明星，看看都有谁？

7、李亚鹏&王菲

李亚鹏与王菲也已经离婚多年了，不过两人离婚之后会经常带着女儿李嫣一起出去玩。当初两人离婚离得很平静，离婚之后也能成为很好的朋友，继续平和的往来。

盘点离婚后还做朋友的八对明星，看看都有谁？

8、郑中基&阿Sa

郑中基与阿Sa当年可是隐婚，离婚的时候二人总算是公开了。两人在离婚之后相处的也还不错，工作上也时常有交集。虽然婚姻走到了尽头，但两人心中都释怀了，各自寻找属于自己的幸福。

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