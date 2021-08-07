娱乐圈有很多明星都曾经改过名或者是用艺名，不少人之所以会改名是因为他们原来的名字真的很土，这会对他们今后在娱乐圈的发展形成阻碍。那么娱乐圈哪些明星的原名土得掉渣呢？一起来盘点一下吧。

1、宋亚轩

如今当红小鲜肉宋亚轩的原名叫做宋树立，这个名字是宋亚轩的爷爷给他取的，相比于宋亚轩来说，宋树立这个名字的确是有点土。但是却包含了爷爷对于宋亚轩的期望，宋亚轩也很大方的跟大家分享自己原名的由来。

2、汪涵

一直走知性有内涵路线的主持人汪涵，这个名字与他本人的气质还是很般配的。但其实，汪涵的原名叫做汪建刚，这个名字其实还是很带有年代感的，估计听到这个名字大家就能推断出汪涵出生的年代。

3、冯德伦

冯德伦当年可是红遍亚洲的偶像帅哥，他的名字与他的颜值一样好。但是你知道吗？冯德伦这个名字可不是他的原名，冯德伦的原名叫做冯招财。可能是因为冯德伦的父母想让家中招财进宝变得更加富有，所以才给他取了这么一个名字吧。

4、任嘉伦

任嘉伦的原名叫做任国超，要知道任嘉伦曾经是一名乒乓球运动员，任国超这个名字虽然有些土气，但是跟他曾经的身份还是很相符的。进入娱乐圈发展之后便改成了任嘉伦这个更洋气的名字。

5、朱丹

主持人出身的朱丹，名字还是很洋气的。但是朱丹的原名叫做朱东花，这个名字真的是充满着浓浓的乡村既视感。如果朱丹以这个名字进入娱乐圈的话，想要走红估计是很难的。

6、林允

凭借着电影《美人鱼》一炮而红的林允如今是圈内当红的小花旦。林允这个名字跟韩国女明星林允儿很相似，但这并非她的原名。林允原名叫做费霞，相比于林允这个名字来说，真的是有些土。

7、张馨予

张馨予的原名叫做张燕，这个明星的确是有些土的掉渣。当年，张馨予黑料满天飞的时候还有人拿这个名字炮轰过张馨予。不过改了一个洋气的名字之后张馨予在娱乐圈的事业发展的还是很顺畅的。

8、唐艺昕

唐艺昕的原名叫做唐婷，名字不难听，但是辨识度不高也比较普通。还是唐艺昕这个名字有辨识度，容易被人所记住，也让唐艺昕在圈内的发展越来越好。