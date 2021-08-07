8月6日下午，有知名娱乐博主在微博发布一则漫画，并在配文中写道：“顶流男星竟然和女粉丝谈起了恋爱，恋爱2年后突然玩失踪？女粉丝透露每次约会后顶流男星都会让自己吃药！”。

这则新闻一出立马引起了吃瓜群众的关注，纷纷猜测这个顶流男星到底是谁，随后不久便有人发布消息称这个男星就是最近热播偶像剧《你是我的荣耀》的男主角——杨洋。而这则网曝杨洋和女粉丝恋爱并且始乱终弃的新闻到底是真是假呢？

由著名的小说作者顾漫小说改编的《你是我的荣耀》最近正在热映中，杨洋和迪丽热巴这对颜值超高的男女演员组成了当下最流行的CP，相较于前段时间引起群嘲的《你微笑时很美》这部电视剧以和荣耀为背景，意外的收获了很多好评，而男主角杨洋最近也是风头正盛，不仅因为这部剧的热播还因为获得奥运首金的杨倩公开表白喜欢杨洋，热度居高不下。

都说人红是非多，这不，8月6日下午杨洋就被影射和女粉丝恋爱并且始乱终弃，并且还出了一则漫画。通过漫画我们了解到这个女粉丝的名字叫做小薇，她是2017年成为杨洋的粉丝的，后来杨洋的行程她都会去跟，久而久之两个人便认识了。并且两人经过两年的相处在2019年正式成为情侣，小薇在杨洋拍摄期间也会飞到他工作的地方去探望他，并且在此期间两人多次发生关系，还是会提醒小薇吃避孕药。

直达今年的7月份，杨洋突然失联了，小薇也没法联系到杨洋这才想到借助媒体想要喊话杨洋。这两人是否真的谈恋爱小编不得而知，根据网友梳理的时间线来说此人就是杨洋，一时间网上赞开了激烈的讨论，有一部分网友认为不是杨洋，因为这个小薇没有像都美竹锤吴亦凡那样自己放出很多照片录音而是选择用漫画的形式表达，实在是没有可信度。不过呢也有一部分网友认为时间线完全对上，再加上现在娱乐圈这么乱，是杨洋的可能性很大。

这件事越演越烈，网友和杨洋的粉丝也都炸开了锅，一个个展开了激烈的讨论，而当天晚上十点左右，杨洋的经纪人贾士凯便在微博上向造谣者公开宣战，称其已经委托好律师正在搜集证据，要还杨洋一个清白。

这样的一个很强势的公开宣战似乎表明漫画里的男主不是杨洋，并且否认了杨洋的恋情瓜，但是经过吴亦凡的事件后网友们似乎更多了份理智，不再相信明星们的无脑律师函，更期待这接下来漫画中的小薇是否有什么别的证据，事情的发展还没有结束，让我们一起期待着最后杨洋抛弃女粉丝这个瓜到底是真是假吧！