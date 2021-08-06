四年一度的奥运会虽然因为疫情原因晚了一年进行，但是丝毫不影响观众们为我国奥运健儿们加油助威。我国的乒乓球是属于国球了，在全世界都是一个统治地位，男乒队员有马龙、许昕、樊振东等人，女乒队员有刘诗雯、陈梦、孙颖莎、王曼昱等人组成的，当他们在赛场上为了祖国荣誉而战的时候，他们的家人们也是十分关注他们的比赛的。

在8月5日晚中国乒乓球女队夺得东京奥运会女团冠军，其中黑龙江籍运动员王曼昱在比赛中表现出色。虽然没有到现场但是身在黑龙江齐齐哈尔王曼昱的父母和家人及启蒙教练一起观看了本场比赛。在得知女儿拿到了金牌后，赛后王曼昱的父亲接受媒体采访激动地说：“恭喜曼昱！等你凯旋！给你做红烧鲤鱼！” 真的是很可爱的一家人了。

今年的奥运会参赛的有很多年轻的小将，为日本届奥运会增添了不少笑点及风采，王曼昱夺冠后父亲说要给她做红烧鲤鱼，这个其实不是第一次有选手的家人表达等孩子们凯旋而归要做什么美食犒劳了，我们一起看看奥运冠军们都喜欢吃什么菜吧？

中国此次奥运会的首金获得者杨倩，是一个清华在读生，为中国代表团取得“开门红”后她接受媒体采访的时候表示很想念妈妈做的菜，特别是油焖大虾。而杨妈妈也是远程表达只要宝贝女儿回来，油焖大虾肯定是管够的。

7月30日上午进行的东京奥运会男子200米混合泳决赛中，中国选手汪順一举夺金。赛后接受采访时，被问及最想吃什么菜时，他说，最想吃的是外婆做的带鱼。听着让很多网友感动了，这些运动员年少离家，为了训练和家人甚少团聚，一个简单的带鱼还让奥运冠军心心念念的，其实汪顺真正想念的也是家人的陪伴吧。

8月2日，在东京奥运会举重项目女子87公斤级比赛中，中国选手汪周雨夺得冠军。在湖北武汉，汪周雨的家人、教练员们一起见证了这一激动人心的时刻。在说到汪周雨最喜欢吃什么时，汪妈妈回答：“老家的土鸡煲汤，还有酸辣土豆丝！”小编不禁感叹原来奥运冠军喜欢吃的菜也这么朴实无华。

昨天全红婵的名字响彻全网各大平台，年仅14岁的她是奥运代表团中最小的运动员，在跳水女子10米跳台决赛中全红婵五跳三跳满分，打破世界纪录。赛场上，小姑娘霸气夺金，赛场外全红婵可是一名辣条爱好者。据妈妈说：“全红婵最喜欢吃的是辣条，小卖部里5毛钱一袋的小零食是她的爱。”全红婵说，自己最大的梦想曾是开一个小卖部，这样就能一直拿有零食吃。今天新闻报道当地企业给全红婵赠送了住宅和商铺，妹妹以后有自己的小卖部啦！

其实每个运动员喜欢吃的东西可能都不一样，但是他们挂念的都是家里的亲人们，这次夺金后希望大家都可以早日回国和家人们团聚吧。