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一代越剧宗师王文娟去世，享年95岁，网友：世间再无“林妹妹”

(2021-08-06 12:01:14)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

越剧表演艺术家、一代越剧宗师王文娟走了。8月6日一早，媒体发布了一则王文娟去世的消息，一瞬间登上微博热搜榜一。有些网友都不太了解王文娟到底是谁，但是她在老一辈中相当有名气，很多人纷纷感叹世间再无“林妹妹”。

一代越剧宗师王文娟去世，享年95岁，网友：世间再无“林妹妹”

据媒体报道，曾在62版《红楼梦》中饰演林黛玉一角的王文娟先前因病在上海华东医院住院，并且于今天0时25分去世，享年95岁。王文娟是越剧王派的创始人，1926年，王文娟出生于浙江一个诗礼之家。从小是个戏迷。1938年，12岁的小王文娟来到上海，跟随表姐竺素娥学戏。1948年，王文娟加入玉兰剧团，积极投入戏曲改革的浪潮中。1958年，与徐玉兰合作的《红楼梦》首演于共舞台，王文娟塑造的“林黛玉”成为了不朽经典。1962年，越剧电影《红楼梦》上映，出现了万人空巷的热烈场面，王文娟饰演的林黛玉也是深入人心。

一代越剧宗师王文娟去世，享年95岁，网友：世间再无“林妹妹”

当时还有一个趣事，在王文娟知道自己要演林黛玉的时候就暗暗下决心，势必要将这一个经典人物塑造好，为了演好这个人物，她甚至还给自己立下军令状“演不好砍我头”。在当时看来都觉得这个姑娘实在是太执拗了，不就是演一个角色么，何必把自己的命都搭在里面。

一代越剧宗师王文娟去世，享年95岁，网友：世间再无“林妹妹”

王文娟为了演好这一角色做了十足的准备工作，不禁自己将《红缕梦》这边著作翻阅了很多遍，更是潜心将剧本研读的滚瓜烂熟，为了自己能够入戏，在后台她都不太讲话，让自己沉浸在人物状态中，王文娟非常注重林黛玉复杂多层次的情感，最终才有了前无古人的林黛玉。而王文娟也就因为这一个人物的塑造成功一炮而红，她证明她真的做到了。

一代越剧宗师王文娟去世，享年95岁，网友：世间再无“林妹妹”

虽然自己有了名气但是王文娟并没有心高气傲，依旧苦心钻研演技，后来又先后饰演了《西厢记》中崔莺莺、《春香传》中的春香、《追鱼》中的鲤鱼精、《则天皇帝》中的武则天，一个个经典的荧幕形象都离不开她的努力。

一代越剧宗师王文娟去世，享年95岁，网友：世间再无“林妹妹”

虽然后来王文娟年事已高暂别了舞台但是她塑造的角色却永远的印刻在观众的脑海中，王文娟作为国家一级演员、国家级非物质文化遗产项目“越剧”代表性传承人，获奖无数，她获得上海白玉兰戏剧表演艺术奖、上海文学艺术奖“终身成就奖”以及“中国文联终身成就戏剧家”称号。

一代越剧宗师王文娟去世，享年95岁，网友：世间再无“林妹妹”

如今一代大师盍然而逝，这是越剧史上的损失，更是我们的身边又少了一个敬业又伟大的表演艺术家，虽然此后还有很多人都塑造过《红楼梦》中林黛玉的形象，但是王文娟的“林妹妹”已经深入人心，她的离世，让人不禁感叹世间再无“林妹妹”，王文娟老师一路走好。

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