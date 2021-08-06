在吴亦凡被刑拘的一周内娱乐圈是动荡不安，各路相关人士纷纷想要自证清白，而8月5日早上当时也是轰动一时的吴亦凡与农村小伙的案件又被扒了出来，该小伙王吉胜主动发微博称赞朱晓磊律师，并表示朱晓磊看到网上舆论后主动联系他并以个人名义给了他一万元让其好好生活。

这件事肯定有很多网友表示一脸懵x，王吉胜和朱晓磊都是谁呢？怎么会和吴亦凡的案件扯上关系呢？让小编细细与你说来。吴亦凡的绯闻其实这么多年来一直是不断的，而在2016年，小g娜直接晒出了与吴亦凡的床照引起了轩然大波。而后一位热心网友在微博上称呼吴亦凡是pao王，并主持了相关话题，转发网络段子，当时引起了很多的共鸣。

这样有损自己名声的人吴亦凡的团队怎么可能忍得了？于是这个农村小伙就直接被吴亦凡告上了法庭，并索赔22万元，而这个农村小伙就是8月5日发微博感谢朱晓磊律师的博主本人——王吉胜。后来法院判决王吉胜公开对吴亦凡致歉15日，并赔偿3.65万元。后来小伙子经过自己这几年不断的打工做保安赚的辛苦钱将这笔钱还清了。

另一个人物朱晓磊就是当年星权律师所派出打这场官司的人，其实在2016年小g娜事件中吴亦凡本来就该受到法律的惩罚了，结果北京星权律所直接以“名誉侵权”把当事人起诉到法院，最终因被告王吉胜拿不出实锤证据，自然是败诉了。

北京星权事务所的专长就是演艺领域危机事件处理，胜诉率极高，几乎战无不胜。而朱晓磊是北京星权律师事务所的主任，更是“杰出娱乐法律师提名奖”获得者。是很多一线明星信赖的律师，帮大半个娱乐圈赢了官司。长时间以来这个朱晓磊助纣为虐，从吴亦凡归国与韩国SM公司打官司开始到现在为止这几年内帮吴亦凡维权的十二次诉讼中全部胜诉，并获得了巨额赔偿。

常在河边走，哪有不湿鞋，朱晓磊律师利用自己的专业助纣为虐，如果他有专业律师的职业素养就不该帮助吴亦凡而是应该尽早的揭发其真面目，避免更多的无辜女性受到伤害。这次吴亦凡被刑拘后他却躲到了背后，还主动打了一万给王吉胜让他好好生活，实属讽刺，更让网友猜测是心虚了，否则干嘛主动联系王吉胜并转一万元给他呢？

现在事情败露了朱晓磊律师躲在背后不出面而吴亦凡妈妈目前在国内也在不断联系顶级辩护律师想为儿子辩护求情。不过小编认为天网恢恢，疏而不漏，再好的律师也不能颠倒黑白，正义可能会迟到，但永远不会缺席，吴亦凡的下场就说明了一切。