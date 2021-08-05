娱乐圈的八卦记者们可以说是无孔不入，很多明星私下的生活画面都会被拍到，然后被放在网上，立刻引起网友们的一片热议。这不，最近当红小花旦张含韵与偶像男演员佟梦实牵手的画面被拍到了，又在网上掀起了一阵浪花。

从曝光的画面来看，张含韵与佟梦实在比较僻静的地方是手牵手的，而且二人举止比较亲密，一直到酒店门口才松手，然后先后进入酒店休息。两个年轻的明星，行为如此亲密且隐蔽，难道是两人恋爱了？

张含韵与佟梦实疑似恋爱的消息不胫而走，但是不少网友却给出了质疑，首先，这两人真的是恋爱了吗？要知道张含韵与佟梦实合作拍摄了电视剧《屠户家的小娘子》，在剧中两人是出演一对情侣的。所以现实中二人可能是因戏生情，走到了一起。当然也可能是为新剧炒作，博眼球，给这部剧增加一点热度。

要知道，利用男女主角为新剧炒热度这种事情不少电视剧都使用过，这一次不知道是不是二人被炒作了。另外就算是两人真的恋爱了，不少网友也不看好这一对。首先两人如果真的恋爱了那就是一对姐弟恋。1989年出生的张含韵与1993年出生的佟梦实大四岁。虽说姐弟恋在娱乐圈非常常见，但姐弟恋却很少被人所看好。

另外，无论是张含韵还是佟梦实都是事业的上升阶段，尤其是佟梦实，作为偶像演员出身，他帅气的外表赢得了无数的女粉丝，这几年事业不断攀升，粉丝也越来越多，如果这个时候宣布恋情的话，估计可能要掉粉了。不知道刚刚有些名气的佟梦实会不会为了爱情面临掉粉的危险。

张含韵出道特别早，15岁的时候便参加选秀节目《超级女声》而红遍了大江南北。可谓是星途璀璨。虽然中间因为各种原因张含韵沉寂过一段时间。但是现在的张含韵将事业的重心放在影视剧拍摄上，事业也渐渐的有了起色，这个时候的她真的有心思去谈恋爱吗？

当然，明星也是人，谈恋爱是人家的私事，无论是张含韵还是佟梦实都没有站出来承认恋情，究竟是为了新剧炒作还是真的在恋爱，大家也都是无从得知。如果是真的恋爱的话，大家还是送上祝福吧，毕竟这是一桩好事。