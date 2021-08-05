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张本智和赢后怒摔球拍，曾叫嚣要打败国乒，网友：应该让他去养猪

(2021-08-05 11:32:53)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日一则“张本智和摔球拍”登上微博热搜，引得网友一阵群嘲，张本智和是2003年出生的一名小将，祖籍中国四川省。张本智和的父母均来自中国四川省，原本都是乒乓球选手出身，他父母1998年到日本生活。2014年3月，他和父亲张宇、妹妹张美和三人一同加入日本国籍，并把原先的姓“张”改为日本姓“张本”。

张本智和赢后怒摔球拍，曾叫嚣要打败国乒，网友：应该让他去养猪

北京时间8月4日，东京奥运会的男团半决赛焦点大战，18岁的张本智和承载着全日本的希望，作为日本第一单打出战，在日本两度落后的情况下，他连赢两场，拿到关键两分，扳平大比分那一刻，他扔掉球拍，躺地庆祝，并大声发出嘶吼声。最终张本智和上演惊天大逆转，最终逆转胜弗朗西斯卡。

张本智和赢后怒摔球拍，曾叫嚣要打败国乒，网友：应该让他去养猪

这局比赛，张本智和一直在追，最后赢了他这局球，他高兴万分，欣喜若狂，但是，奥恰洛夫彻底灭火了日本前进的路，干净利落的拿下丹羽孝希，断送了日本决赛的美梦！最终将由日本和韩国对战，争夺铜牌，到底谁能拿下现在还未可知。

张本智和赢后怒摔球拍，曾叫嚣要打败国乒，网友：应该让他去养猪

不过张本智和摔球拍已经不是第一次了，这位乒乓神童有一股暴戾之气，张本智和特别渴望战胜中国球员。赛后，日本媒体对张本智和的表现给予了很高的评价，称赞张本智和不愧是日本队的王牌选手，个人独得两分，还表示张本智和的怒吼很有感染力。可是日本球迷并不买账，认为张本智和不应该在比赛中发出吼叫，甚至还将球拍扔掉，不仅是对别人的不尊重更是对乒乓球的亵渎。

张本智和赢后怒摔球拍，曾叫嚣要打败国乒，网友：应该让他去养猪

中国网友不禁想到了在中国就有一位乒乓球选手因为扔球拍被罚，这个人就是最近频繁被网友提起的陈玘。陈玘的性格十分张扬，曾经三进两出国家队，而当年陈玘因为输给王皓十分生气，一怒之下没忍住就把手里的球拍给摔了，这个行为和态度可是不允许的，直接被刘国梁刘指导送到乡下去参加另类“变形计”，日常帮老乡种地喂猪，被拍媒体跟拍全国播出。

张本智和赢后怒摔球拍，曾叫嚣要打败国乒，网友：应该让他去养猪

陈玘也成长了，从因摔牌子被刘指导安排下乡喂猪磨炼的方刚小伙到今天奥运会上从容指导的教练，从中闻到了那种叫做乒乓的传承的味道，虽然这件事陈玘当时可是被嘲笑了很久，一个运动员首先要先热爱这个行业，而球拍就是自己奋斗的武器，如果随随便便就将自己的武器给扔掉那还谈什么战胜对手呢？小编认为这也是刘国梁刘指导的用心良苦，在他的带领下才有中国乒乓球在全世界的统治地位。

张本智和赢后怒摔球拍，曾叫嚣要打败国乒，网友：应该让他去养猪

不管是现在还在比赛赛场上征战的马龙、许昕，还是已经退役了的张继科还有很多其它奋战的奥运健儿们都是通过日复一日年复一年的努力才有了今天的成就和回报，对比一下张本智和随随便便就摔球拍还大声哄叫，这种不尊重对手和比赛的选手，网友纷纷喊话让他也去喂猪，好好改改吧！


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