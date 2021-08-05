2020年东京奥运会在延期一年后在今年这个夏天正在如火如荼地开展着，我国的运动健儿们也不负众望，拿下了一枚又一枚金牌。截止到目前为止，奥运奖牌榜中国已经拿到了32枚金牌，一骑绝尘。都说文体不分家，这些一个个为国争的奥运健儿中不乏追星的，让我们来盘点一下八位成功追星的奥运健儿，来看都有谁吧？

1、杨倩

今年中国奥运会的首金由杨倩收下，00后的她现在就读于清华大学，属于边上学边夺冠的天赋型选手，杨倩还跟大多数女生一样，是一个追星少女。所以，这次杨倩夺冠后，有媒体就让杨倩给白敬亭发了一条语音，表达自己的喜爱之情。而随后白敬亭也回复杨倩说，恭喜妹妹凯旋，并表示自己这波属实高攀了。

2、孙一文

孙一文获得奥运会女子重剑个人赛金牌后，不仅自己追星，还帮闺蜜一起追星。在媒体面前表示自己很喜欢王嘉尔，而这条动态后来被王嘉尔转发了。然后孙一文就在王嘉尔的评论底下留言说，想在线帮她的闺蜜们申请几张王嘉尔的签名照。王嘉尔也毫不吝啬地回道，笔和照片都准备好了，并表示这是他的荣幸。自己和闺蜜同时追星成功真的是太让人羡慕了吧。

3、朱婷

中国女排队长朱婷是黄晓明的铁杆粉丝，曾坦言自己从开始打排球时就爱上了黄晓明，朋友圈封面都是黄晓明的照片，真爱粉无疑了。在2019年，朱婷在参加湖南卫视《天天向上》节目中，第一次见到了偶像黄晓明，当面表达了自己对他长达12年之久的喜爱之情。2020年，全国女排锦标赛时，她和黄晓明第二次同框机会，也算是成功追星的典范了。

4、马龙

最近国乒三剑客的热度真是的一时无两了，而国乒队长马龙想必大家都不陌生，今年他已经实现类全满贯，是国乒史上完成的第一人。其实可爱的龙队是蔡依林的忠实粉丝，蔡依林刚出道时马龙就是蔡依林的小迷弟，而2016年马龙参加《天天向上》时就成功追星，不仅和女神一起录制节目，后来还合唱一首两人还合作打乒乓球，与女神近距离接触，想必龙队心里乐开花了吧？

5、侯志慧

今年女子举重冠军侯志慧也在追星，她喜欢的明星有两个，一个是大张伟，一个是易烊千玺。她在赛后采访中表示，她很喜欢大张伟老师，觉得他幽默搞笑。对于易烊千玺，侯志慧表示想得到他的签名照。同时，易烊千玺也想得到侯志慧的签名照。两人互相追星，非常友爱，这可把千纸鹤给羡慕坏了。

6、陈清晨

在8月2号的东京奥运会羽毛球女双决赛中，中国选手陈清晨和贾一凡获得银牌。陈清晨在赛后采访中表示自己是杨洋的粉丝，杨洋知晓后立即给陈清晨送上了语音祝福，妥妥的大型追星成功现场！陈清晨在听到杨洋给她发的语音，激动地眼泪都流下来了，对此网友表示：原来奥运亚军追星也这样！

7、陈若琳

已经退役的跳水奥运冠军陈若琳之前是胡歌的迷妹，在夺冠后和胡歌一起参加一个节目时成功追星，后来自己在微博上放出自己与胡歌的合照，更在微博上写出“我的妈呀”的文字，看着这句朴实无华的话，小编隔着屏幕都能感受到陈若琳的兴奋开心之情啦，真的很替你开心哟。

8、邹敬园

8月3日，东京奥运会竞技体操男子双杠的决赛上邹敬园和尤浩合力拿下了冠军。在赛前采访中，邹敬园提到自己有什么愿望的时候，直言自己如果夺冠后希望能够有一张和关晓彤P在一起的合照。关晓彤率先做出表率，在微博上发表动态表示恭喜邹敬园夺冠，为邹敬园感到骄傲，并且附上了一张自己P图的二人合照。邹敬园的偶像是关晓彤其实不难看出，他的个人微博也是频繁点赞关晓彤的相关微博，这次成功追星让我们一起期待两人的真正合照吧。



