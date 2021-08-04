最近一段时间，吴亦凡在娱乐圈的热度已经达到了前无古人的地步了。当然，这次不是因为他的影视作品、颜值和顶流人气，而是因为他因为涉嫌犯罪被刑拘，甚至到了全网社交账号被封的地步，也是娱乐圈第一人了。

吴亦凡事件在娱乐圈引起轩然大波，除了他自己及团队和家人，以及那些涉事者和粉丝受到影响，娱乐圈不少明星都受到不同程度的波及，事情从7月31日由警方发布吴亦凡被刑拘后凡是和他之前相处很近的明星都不同程度受到了波及。

马薇薇、六六、苏芒等人因为吴亦凡辩解，甚至觉得偶像睡粉丝无可厚非，恶劣影响让他们的账号也同样遭到了封号处理。而男明星中林俊杰、潘玮柏等人是因为和吴亦凡私交甚密也受到了牵连。虽然林俊杰潘玮柏方面直接进行了律师函警告，但是收效甚微。

而另一种受到波及的艺人就是老好人阵营了，比如在吴亦凡在综艺节目中喜欢塑造纯情大男孩的形象，而首当其冲的就是“老好人”何炅。那何炅到底做了些什么事让他也被卷入到这场风波中来呢？

何炅作为圈内的“老好人”还有超强的主持功力及应变能力，使不管是刚出道的艺人还是一些已经靠自己打拼在娱乐圈有了一定地位的明星都为成为何老师的好友而自豪，这次何炅也受到波及。

2015年，吴亦凡25岁生日会，何炅主持，提问：“以下三种戏你最怕哪一种？打戏、被打戏与激情戏。”吴亦凡听到这个问题,略带羞涩地回答：“我最怕演激情戏,这我不太行。”说完更是害羞的捂住了自己的脸。此后吴亦凡便开始塑造自己纯情大男孩的形象，也方便自己在背后可以和粉丝拉近距离，与粉丝发生关系。

2020年，《向往的生活》其中一期，何炅又提问,“年龄大了有什么体会？”吴亦凡回答,“我比较喜欢独处，生命中有一种孤独感。我需要征婚。”后来，何炅把这话说给鹿晗听,“他说有孤独感,特别走心的说的”。鹿晗听后哈哈大笑，重复了一句“孤独感”。现在看来不免觉得讽刺意味十足。

鹿晗作为吴亦凡刚出道的队友，从练习生开始两人已经有十年的交情自然是能知道吴亦凡的真面目的，而何炅作为娱乐圈的老大哥，本来应该引导娱乐圈的正面风向，而不是为了讨好吴亦凡说他是个单纯的男生，果然鹿晗也是一笑置之，表示不敢苟同。

何炅本来就因为吴亦凡的事情风评受损，最近更被网友不扒出在节目里让苏炳添给他拉黄包车，自己心安理得的坐着黄包车，而我们的运动员苏炳添却成了一个车夫，现在正是奥运会期间，本来运动员的热度就很高，而苏炳添在前几天更是创造了历史。之前他和何炅的这段渊源就被扒出来，要知道，黄种人在100米短跑中想要跑进10秒已经是一个奇迹了，背后付出的努力并非是常人可想象的，而何炅之前却如此对待苏炳添，让网友感到不解。

网友们也纷纷加入其中，表示何炅一直以来都是为资本说话，对路人态度差、逢场作戏的“老油子“。8月4日晚，何炅工作室报警上热搜，何炅工作室微博晒出报警回执，并写道“刚刚结束。民警同志辛苦，给你们添麻烦了。接下来一切就交给最信任的人吧。”不知道这番操作，能不能挽回何老师的面子。