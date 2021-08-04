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盘点50多岁就抱上孙子的八大明星，看看都有谁？

(2021-08-04 13:55:55)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

8月3日，在电视剧《乡村爱情》中饰演刘能的演员王小利的儿子王亮晒出了一段视频。画面中，王小利见到自己刚刚出生的孙子后喜极而泣，显得非常开心。在娱乐圈一般都是晚婚晚育的，而像王小利这样五十多岁就抱上孙子的明星也不在少数，让我们一起盘点一下五十多岁就抱上孙子的八大明星，看看都有谁吧？

盘点50多岁就抱上孙子的八大明星，看看都有谁？

1、王小利

演员王小利发布了一段视频，自己和妻子还有儿子王亮围绕在产房门口，王亮也显得非常激动，不时的趴在妻子床前安慰和感谢。在王亮晒出自己喜得贵子、王小利喜当爷爷的视频后，引发了众多网友的祝福，同时，本山传媒的众多演员也在王亮社交平台下留言表示祝贺，恭喜王小利喜当爷爷。

盘点50多岁就抱上孙子的八大明星，看看都有谁？

2、冯巩

多次登上央视春晚舞台的著名相声、小品演员冯巩在某平台晒出了一段短视频，视频中还曝光了自己的孙子东东。今年63岁的冯巩也是五十多岁就抱上了自己的孙子，2015年自己的孙子出生后冯巩就过上了带孙子的安逸生活。随着东东的长大冯巩也开始在社交平台上晒孙子了，经常发布爷孙俩的可爱搞笑的问答，让旁人羡煞不已。

盘点50多岁就抱上孙子的八大明星，看看都有谁？

3、宋丹丹

60岁的宋丹丹现在属于半退圈状态，除了带孙子，她还会上一些综艺节目，最近在冯小刚首部导演的电视剧《北辙南辕》中也有参演，而先前宋丹丹还会带着儿子巴图参加综艺节目，不过当巴图结婚后似乎很少再出现在大众视野中了，5月20日当天巴图罕见的晒了自己带着老婆儿子在海边玩耍的照片，3岁的儿子左手牵着妈妈，右手牵着爸爸，可爱十足。

盘点50多岁就抱上孙子的八大明星，看看都有谁？

4、潘长江

同样作为小品演员的潘长江，虽然自己的外形可能有些短板，但是女儿潘阳样貌姣好，父女俩参加综艺后不久潘阳也顺利的进入到了婚姻的殿堂，不久后潘阳结婚生子，潘阳的丈夫看着也是文质彬彬，婚后潘阳生下了一个男孩，在自己五十多岁就有了外孙，不过最近的视频孩子的长相竟然和外公潘长江一个模子刻出来的，性格可喜，小小潘长江也是很可爱了。

盘点50多岁就抱上孙子的八大明星，看看都有谁？

5、范明

经典情景喜剧《武林外传》想必是很多人的青春，而其中扮演“邢捕头”的范明也凭借此剧收获了很多观众的喜爱。在姚晨、沙溢还在娱乐圈打拼的时候范明已经儿孙满堂了，去年范明的儿媳妇就上传了一段五十多岁的范明搞怪表演逗笑孙子的视频。看到范明和孙子如此温馨的场面，网友们纷纷留言，觉得范老师真的是一位好爷爷，和小孙子相处得好有爱。

盘点50多岁就抱上孙子的八大明星，看看都有谁？

6、王刚

王刚作为一个老牌的演员给大家留下了很多经典荧幕形象，比如《铁齿铜牙纪晓岚》中的和珅，虽然扮演的是一个大反派，但是凭借自己的演技让很多人对他有爱有恨，而他经历了三段婚姻，在他60岁那年第三任妻子甚至还给王刚生下了一个儿子，要知道王刚的大儿子刚给他生下了孙子，自己在59岁迎来了孙子，60岁迎来了儿子，不得不说王刚老师真的是老当益壮啊。

盘点50多岁就抱上孙子的八大明星，看看都有谁？

7、黄安

今年58岁的台湾艺人黄安给大家留下了很多经典的作品，作为台湾老牌的艺人不仅演技没的说自己唱歌也是非常厉害，不过2013年黄安的女儿在她22岁的时候就未婚先孕，后来黄安也是亲自证实了这一传言，如今黄安的孙女已经长成了一个亭亭玉立的小姑娘，混血女生看着十分好看，黄安也是十分喜欢这个孙女，经常在社交平台晒出自己与孙女的合照。

盘点50多岁就抱上孙子的八大明星，看看都有谁？

8、洪金宝

有“影坛大哥大”之称的洪金宝，与前妻育有3子1女，他们全部都加入了娱乐圈发展。然而，洪金宝的演艺成绩太厉害了，4个孩子始终没能超越。大儿子洪天明，是几兄弟姐妹中，最早加入娱乐圈发展的。洪天明娶妻生子后，仍活跃在荧幕前，而洪金宝在银幕前威风凛凛，在不用拍戏的时候只是一个“二十四孝爷爷”，在自己接近六十岁的时候迎来了自己的宝贝大孙子，让人十分羡慕。

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