8月4日，欧弟在社交平台上宣布与妻子离婚，承认与妻子郑云灿的夫妻婚姻破裂，两个虽然想要沟通解决矛盾，但是还是走不下去，目前两人已经签字离婚了，近7年的婚姻画上了正式句号，终究还是没有度过“七年之痒”。这样的消息一出来，更是引发了网友的热议，很多网友更是留言道“赵丽颖离婚都没有感到惊讶，反而是欧弟离婚感觉意外。”

说起欧弟和郑云灿，两人也曾经是娱乐圈里的夫妻楷模，两人于2014年8月在布拉格广场举行了浪漫婚礼。婚后模特出身的郑云灿则选择在家里相夫教子，并在2015年12月9日和2018年8月31日生下了两个女儿，JOJO和Rossi，一家四口过得相当幸福。

而欧弟也一直是宠妻狂魔的形象，婚后一年他就突然放下节目《综艺大热门》以及《天天向上》等主持工作，这也一度让网友觉得他是被排挤或者是其他原因被辞退，对此欧弟在和郑云灿参加《婆婆和妈妈》时说出了原因，原因是因为太太曾经意外流产，让他十分自责，于是他决定停止自己所有的工作，让妻子好好安顿在台北。

其实两人相差8岁，而且还是两岸夫妻，本来价值观就存在着差异，再加上两人长期分居两地，这也对他们的感情造成了一定的影响。据悉，欧弟在今年农历年内地工作结束返台后，便一直赋闲在家陪伴两个女儿，几乎是处于大门不出，二门不迈的情况。而在2月14日情人节那天，欧弟还发文称“祝我的三个情人天天开心越来越美丽”，这至少说明两人之前的关系还是比较稳定的。

而知道他离婚的事件后，很多网友更是直言他离开《天天向上》的舞台就是最大的错误。现在的欧弟可以说是淡出了娱乐圈了，网友于是猜测两人离婚的原因可能是欧弟没了节目。其实欧弟近些年来说是拜在郭德纲的门下，但是曝光度比之前在《天天向上》可是低了不少，再加上疫情的影响，宅家的欧弟自然也就和妻子多了一些争吵。

对此也有人讨论过欧弟离开《天天向上》的原因，官方说法是“主持人需要持证上岗，而欧弟因为籍贯原因而无法继续主持”，也有网友觉得是欧弟想要加薪，但是遭到了湖南卫视高层的拒绝，于是他决定离开。

现在两人还一起抚养孩子，而从欧弟的近况看来，他的状态也不是很好，从他最近在社交平台上晒出的近照看来，本人也是憔悴了很多，更有网友觉得他这是瘦脱相了。不管怎么样，离婚还是私人问题，既然是双方冷静之后选择的，那还是对他们的决定表示尊重吧！



