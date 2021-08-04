加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：185,896,344
  • 关注人气：209,328
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

欧弟宣布与小8岁妻子离婚，结婚6年生两女，疑因失业导致不和

(2021-08-04 12:11:48)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

8月4日，欧弟在社交平台上宣布与妻子离婚，承认与妻子郑云灿的夫妻婚姻破裂，两个虽然想要沟通解决矛盾，但是还是走不下去，目前两人已经签字离婚了，近7年的婚姻画上了正式句号，终究还是没有度过“七年之痒”。这样的消息一出来，更是引发了网友的热议，很多网友更是留言道“赵丽颖离婚都没有感到惊讶，反而是欧弟离婚感觉意外。”

欧弟宣布与小8岁妻子离婚，结婚6年生两女，疑因失业导致不和

说起欧弟和郑云灿，两人也曾经是娱乐圈里的夫妻楷模，两人于2014年8月在布拉格广场举行了浪漫婚礼。婚后模特出身的郑云灿则选择在家里相夫教子，并在2015年12月9日和2018年8月31日生下了两个女儿，JOJO和Rossi，一家四口过得相当幸福。

欧弟宣布与小8岁妻子离婚，结婚6年生两女，疑因失业导致不和

而欧弟也一直是宠妻狂魔的形象，婚后一年他就突然放下节目《综艺大热门》以及《天天向上》等主持工作，这也一度让网友觉得他是被排挤或者是其他原因被辞退，对此欧弟在和郑云灿参加《婆婆和妈妈》时说出了原因，原因是因为太太曾经意外流产，让他十分自责，于是他决定停止自己所有的工作，让妻子好好安顿在台北。

欧弟宣布与小8岁妻子离婚，结婚6年生两女，疑因失业导致不和

其实两人相差8岁，而且还是两岸夫妻，本来价值观就存在着差异，再加上两人长期分居两地，这也对他们的感情造成了一定的影响。据悉，欧弟在今年农历年内地工作结束返台后，便一直赋闲在家陪伴两个女儿，几乎是处于大门不出，二门不迈的情况。而在2月14日情人节那天，欧弟还发文称“祝我的三个情人天天开心越来越美丽”，这至少说明两人之前的关系还是比较稳定的。

欧弟宣布与小8岁妻子离婚，结婚6年生两女，疑因失业导致不和

而知道他离婚的事件后，很多网友更是直言他离开《天天向上》的舞台就是最大的错误。现在的欧弟可以说是淡出了娱乐圈了，网友于是猜测两人离婚的原因可能是欧弟没了节目。其实欧弟近些年来说是拜在郭德纲的门下，但是曝光度比之前在《天天向上》可是低了不少，再加上疫情的影响，宅家的欧弟自然也就和妻子多了一些争吵。

欧弟宣布与小8岁妻子离婚，结婚6年生两女，疑因失业导致不和

对此也有人讨论过欧弟离开《天天向上》的原因，官方说法是“主持人需要持证上岗，而欧弟因为籍贯原因而无法继续主持”，也有网友觉得是欧弟想要加薪，但是遭到了湖南卫视高层的拒绝，于是他决定离开。

欧弟宣布与小8岁妻子离婚，结婚6年生两女，疑因失业导致不和

现在两人还一起抚养孩子，而从欧弟的近况看来，他的状态也不是很好，从他最近在社交平台上晒出的近照看来，本人也是憔悴了很多，更有网友觉得他这是瘦脱相了。不管怎么样，离婚还是私人问题，既然是双方冷静之后选择的，那还是对他们的决定表示尊重吧！


我的更多文章：
二手油罐车要多少钱？哪里买二手油罐车更便宜？
二手油罐车要多少钱？哪里买二手油罐车更便宜？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇吴亦凡事件发酵！林俊杰潘玮柏4次被举报吸毒，发律师声明遭群嘲
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有