7月31晚当吴亦凡被刑拘后一时间各种传闻纷至沓来，因为吴亦凡不仅仅涉嫌嫖娼强奸幼女甚至还涉嫌新型毒品交易。要知道我们国家对毒品可是零容忍，当时房祖名和柯震东就是因为吸毒被抓，没有任何商量余地直接吃牢饭。不过吴亦凡这件事愈演愈烈是因为有人爆料吴亦凡另有同伙，就是潘玮柏和林俊杰。

8月2日，艺人谢明皓实名举报林俊杰、潘玮柏涉毒，一语激起千层浪，本来前一天网上就已经展开了激烈的讨论关于潘玮柏以及林俊杰涉毒的真实性，这下来了一个艺人直接实名举报，这不等于证实了？

不过潘玮柏和林俊杰工作室立马发布律师声明，对涉嫌侵害名誉权网络用户即可提起诉讼，本来是想证明两人在吴亦凡事件中没有任何关系，但是一直以来明星只要有些不好的新闻出来第一件事就是发表律师声明，现在网友以及不吃那套了。

想当年陈羽凡涉毒案，工作室早上发表律师函下午就证实陈羽凡被抓了，还有前不久郑爽被爆料结婚代孕生子，当时郑爽工作室就是第一时间不承认并且发表律师声明，结果被啪啪打脸，不仅被扒出与张恒在美国偷偷注册结婚更是有代孕甚至抛夫弃子的戏码，当时让吃瓜群众震惊不已。而吴亦凡事件更是上演同样的戏码，当都美竹出来声讨吴亦凡睡粉丝欺骗感情后，吴亦凡工作室二话不说甩出律师声明，现在想想吴亦凡的结局呢？直接被刑拘。这次林俊杰和潘玮柏被传涉毒，工作室也是第一时间采取发表律师声明，可是网友纷纷表示不相信。

所以8月2日晚林俊杰方再次发表声明，态度刚硬。不仅是涉嫌侵害名誉权还告网友诽谤，甚至直接点名谢明皓工作室，表示要正面对峙，现在发律师函就跟草纸一样，有些明星豢养的讼棍就靠着告素人赚律师费。小编认为既然被人家实名举报，那就拿出令人信服的证据来证明自己。

不知从什么时候开始，每当明星遇上关于自己名誉的事情就会采取发表律师函来证明自己的清白，而经过吴亦凡这件事网友们已经不再相信律师函了，有事直接去检查，检查出来了不是真的直接把造谣人告了，别兜圈子了，现在对所有明星的声明都不信任了。

林俊杰方再次发律师声明，当律师声明变成一张废纸，到底是谁的悲哀？希望明星们尽量少发律师函，如果有问题，最好直接报警，因为吴亦凡证明，律师函也无法证明明星是清白的，感觉律师函只不过是强势的明星用来堵住网民的嘴的一种工具。